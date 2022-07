“Il paradiso delle signore 7” anticipazioni, nuovi arrivi e quando inizia

Fonte: ANSA Le prime anticipazioni de Il paradiso delle signore

È dal dicembre del 2015 che Il paradiso delle signore, puntata dopo puntata, ha conquistato spettatori e spettatrici che ogni pomeriggio alle 15,55 precise si sintonizzano su Rai 1 per farsi ammaliare delle avventure dello show ambientato negli anni ’60 in uno scicchissimo grande magazzino di Milano.

In pausa estiva già da un po’, la soap riprende a settembre con una nuova e già attesissima stagione. Lo stesso ufficio stampa Rai ha anticipato che a settembre ne vedremo delle belle soprattutto perché entrerà a far parte della famiglia de Il paradiso delle signore un nuovo personaggio.

Chi è Matilde di Sant’Erasmo la nuova (probabile) stilista de Il paradiso delle signore

La new entry, che sicuramente sconvolgerà i labili equilibri del grande magazzino, è Matilde Frigerio di Sant’Erasmo. Si tratta della nipote della Contessa. Sarà difatti proprio la stessa Adelaide ad assumerla, e con grande probabilità lo farà nel machiavellico intento di sostituire Flora come stilista del Paradiso.

Una mossa furba quella di Adelaide che, con l’ingresso di un altro membro della sua famiglia, potrà avere un vantaggio su Conti nella co-gestione del magazzino. Inoltre, l’arrivo di Matilde ha anche un forte retrogusto di vendetta in quanto la contessa, Come noto, non ha preso affatto di buon grado la decisione di Umberto di lasciarla per vivere il suo amore con Flora. E sarà con grandi probabilità proprio Flora, nelle inedite puntate in onda da settembre, grazie alla nuova arrivata a scontare la rabbia della Sant’Erasmo in prima persona.

Del personaggio di Matilde Frigerio di Sant’Erasmo si sa pochissimo, quello che è certo è che Matilde tratta di una donna dal passato turbolento non del tutto superato.

Inoltre, sembra che nonostante i pressoché palesi intenti della Contessa Sant’Erasmo, Matilde in realtà sarà dalla parte della coppia formata da Umberto e Flora (Roberto Farnesi e Lucrezia Massari) e che legherà moltissimo con Vittorio Conti (Alessandro Tersigni).

Ovviamente è decisamente prematuro parlare di una possibile storia d’amore tra Matilde e Vittorio ma, si sa, quando si tratta de Il paradiso delle signore nulla è impossibile. E, a proposito di amori, sembra proprio che da settembre tra Marcello e Ludovica potrebbe tornare il sereno, cosa che invece a quanto pare non accadrà nella vita di Gloria Moreu.

II paradiso delle signore 7: data di inizio e il ritorno di Quinto

Oltre che da un nuovo ingresso la settima stagione de Il paradiso delle signore potrebbe essere segnata anche da un ritorno a sorpresa: quello di Quinto. L’attore Cristiano Caccamo, interprete del personaggio, ha infatti mostrato sui social uno scatto proprio nei panni del Reggiani.

Il ritorno di Quinto sconvolgerebbe sicuramente l’idillio d’amore tra Anna Imbriani e Salvatore Amato, sposatisi poco dopo la sua presunta morte. In realtà, se davvero Quinto dovesse essere vivo, di fatto il matrimonio tra i due sarebbe nullo.

Per ora non ci sono ancora certezze vere e proprie su se e come Quinto rientrerà nel cast. L’unica certezza è che la settima stagione de Il paradiso delle signore, le cui riprese si protrarranno per tutta l’estate, sarà ancora una volta ricca di colpi di scena e avrà inizio quasi certamente il 12 settembre prossimo.

D’altronde non ci si può aspettare di meno dopo il gran finale della sesta stagione in cui Adelaide si è riuscita a impossessare delle quote di Umberto Guarnieri…