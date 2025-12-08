Il Paradiso delle Signore non va in onda l’8 dicembre, quando torna in onda e anticipazioni

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Vanessa Gravina, Il Paradiso delle Signore

Toccherà attendere un giorno in più per scoprire cosa è accaduto alla Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, ancora sofferente per la fine della sua storia d’amore con Marcello Barbieri. Il Paradiso delle Signore non andrà infatti in onda lunedì 8 dicembre. La serie riprenderà regolarmente martedì 9 dicembre con il nuovo orario – quello delle 16.15 – promosso negli ultimi giorni.

Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda l’8 dicembre 2025

La Rai ha scelto di sospendere la messa in onda de Il Paradiso delle Signore in occasione della festa dell’Immacolata Concezione. La decisione tiene conto del fatto che oggi, lunedì 8 dicembre, molti telespettatori trascorreranno la giornata festiva in famiglia o approfitteranno del ponte per una breve vacanza prima delle festività di fine anno.

Per evitare che gli appassionati delle storie del grande magazzino milanese perdano anche un solo episodio, Rai 1 ha quindi optato per una pausa di un giorno nella programmazione della serie.

Al posto della serie con Vanessa Gravina arriverà uno speciale TG1 dedicato all’omaggio di Papa Leone XIV alla statua dell’Immacolata, direttamente da Piazza di Spagna. Questo appuntamento verrà trasmesso alle ore 15.40, subito dopo la consueta puntata de La Volta Buona condotto da Caterina Balivo.

Il Paradiso delle Signore tornerà regolarmente in onda il 9 dicembre 2025, alle ore 16.15 e continuerà a fare compagnia ai suoi fedeli spettatori sino a venerdì. Nei prossimi giorni di festa potrebbero esserci altri stop anche se al momento non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale a riguardo.

Quel che è certo è che le puntate delle prossime settimane riserveranno delle grandi sorprese dopo il matrimonio saltato tra la Contessa e Marcello. Dopo il terribile gesto di Adelaide, Odile e Barbieri si sentiranno in colpa mentre Umberto cercherà di capire se la sua amata cognata possa rifare una simile pazzia… ma capiremo presto che non è tutto come sembra.

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Adelaide tornerà al centro della scena, circondata da tensioni e preoccupazioni. Il ritorno di Mario a Milano scuoterà subito gli equilibri: il giovane compirà un gesto sorprendente chiedendo a Caterina di sposarlo, lasciando Roberto senza parole.

Intanto Botteri, ancora amareggiato dalla sconfitta con i Marchesi, cercherà una rivincita, mentre Umberto farà visita a Rosa e Marcello, ignaro delle attenzioni di Greta.

Barbieri, appresa la difficile situazione di Adelaide, cercherà sostegno da Enrico, mentre Marta e Odile temeranno sempre più per la Contessa. Nel frattempo Rosa e Marcello decideranno di rimandare le nozze.

Matteo comincerà ad indagare sulla foto scomparsa e avrà un duro confronto con Ettore, responsabile del gesto. Mentre Agata sogna nuove opportunità grazie a un bando, Adelaide riammetterà Barbieri al Circolo e Landi lancerà una nuova iniziativa natalizia.

L’arrivo del piccolo Teo sconvolgerà Botteri, ma il bimbo verrà accolto con affetto. E la Contessa, decisa a portare avanti un piano segreto, annuncerà che non parteciperà alla festa di Natale. Marcello, convinto che la Contessa sia in pericolo, partirà per St. Moritz per raggiungerla e proteggerla.

