Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni, un nuovo amore per la Contessa

IPA Adelaide de Il Paradiso delle Signore

Manca poco al ritorno de Il Paradiso delle Signore. Dopo il break estivo, la serie tornerà in onda su Rai 1 il prossimo 8 settembre. E, come sempre, promette scintille e colpi di scena. Grande protagonista dei nuovi episodi sarà ancora una volta la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata magistralmente da Vanessa Gravina. Stando alle ultime anticipazioni la nobildonna vivrà una nuova travolgente passione, che poco ha a che fare con i suoi grandi amori Umberto e Marcello.

Il futuro della Contessa ne Il Paradiso delle Signore 10

Stando ad un’indiscrezione riportata dal settimanale Chi, ci saranno delle svolte importanti ne Il Paradiso delle Signore 10. E una di queste riguarderà proprio la Contessa Adelaide, tornata in splendida forma dopo l’intervento al cuore eseguito alla perfezione da Enrico. Pare che la Sant’Erasmo vedrà in Fulvio Rinaldi “un nuovo amore dopo la scelta di Marcello di partire per Bologna con Rosa, tornata in città con nuove energie e pronta a riaccendere tensioni”.

Fulvio è un ex imprenditore diventato magazziniere che si avvicina subito alla Contessa. A prestare il volto all’uomo è Simone Montedoro, l’ex Capitano di Don Matteo. Un personaggio nuovo di zecca pronto dunque ad aggiungere nuovo pepe alla trama della serie, che va avanti ormai con successo da ben dieci stagioni.

In una delle ultime puntate de La vita in diretta Vanessa Gravina aveva anticipato che nella prossima stagione si parlerà probabilmente di fiori d’arancio per la sua Adelaide: Fulvio sarà quindi un ostacolo alle nozze con Marcello? O potrebbe essere lui a sposarla?

“Anche quest’anno ne vedremo delle belle; il mio personaggio inizia la stagione in un clima di leggerezza ma poi…Diciamo che dopo una giornata di sole arriva la tempesta”, ha aggiunto l’attrice, che negli ultimi anni si è divisa tra la tv e il teatro.

Tra l’altro non si tratterebbe del primo matrimonio per la Contessa, che in passato ha giurato amore eterno al subdolo Achille Ravasi, che aveva tentato di derubare la donna del suo ingente patrimonio per poi morire tragicamente in un incidente in America.

E Umberto Guarnieri? Il Commendatore ha scoperto di essere il padre di Odile, la figlia segreta di Adelaide. E l’ex coppia nelle nuove puntata de Il Paradiso delle Signore dovrà trovare il mode di condividere questa informazione con la ragazza, che continuerà a provare un certo interesse per Matteo Portelli.

Ma Roberto Farnesi, che veste i panni di Guarnieri dal 2018 ha assicurato: “Per lui ci saranno un grande riscatto e una grande rivincita. Però attenzione alle sorprese!”.

Le altre anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 10

Per quanto riguarda gli altri personaggi de Il Paradiso delle Signore, Ciro Puglisi lascerà il suo lavoro da barista per inseguire nuove opportunità mentre sua figlia Agata sarà sempre più vicina a Mimmo.

La figlia della Contessa, Odile, si troverà invece al centro di un nuovo e intenso triangolo amoroso: sarà divisa tra il già citato Matteo Portelli ed Ettore Marchesi, nuovo acquisto della GMM. Anche l’ingresso di Greta, sorella di Ettore, porterà con sé dei segreti che potrebbero cambiare la vita di molti personaggi.

Tra i nuovi arrivati pure Johnny, cugino di Delia e giovane musicista, che si trasferirà nell’appartamento delle Veneri, creando nuove dinamiche e qualche tensione, soprattutto con Irene.

Non mancherà infine Tancredi di Sant’Erasmo, che tornerà con la voglia di diventare un uomo migliore dopo le ultime travagliate vicissitudini che hanno rovinato il suo percorso privato.