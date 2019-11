Perché è famoso Roberto Farnesi del Paradiso delle Signore

editato in: da

Di Roberto Farnesi si sta parlando molto negli ultimi giorni per via del suo ritorno sul piccolo schermo nei panni di Umberto Guarnieri, uno dei protagonisti della soap opera Il Paradiso delle Signore. La fiction ha ripreso ad andare in onda due giorni fa a seguito di un periodo di interruzione.

L’affascinante attore è nato a Navacchio, Comune della provincia di Pisa, il 19 luglio del 1969. Il suo percorso formativo nel mondo della recitazione è iniziato con l’iscrizione alla scuola di cinema Immagina. Terminata questa fase di studio, ha dato il via alla sua carriera posando come personaggio di diversi fotoromanzi apparsi su riviste come Grand Hotel.

Nel 1996 è arrivato per lui l’esordio sul grande schermo nel cast del film Una Donna in Fuga, pellicola diretta dal regista Roberto Cocco. Quando si parla della sua carriera cinematografica è impossibile non chiamare in causa il film Femmina, che lo ha visto recitare per la prima volta nel ruolo di protagonista al fianco di Monica Guerritore.

Proseguendo con le tappe della sua carriera è il caso di ricordare la piccola parte in Paparazzi, commedia di Neri Parenti. Nel corso della sua vita Farnesi è stato diretto anche da un mostro sacro del cinema come Franco Zeffirelli, che lo ha scelto per Un tè con Mussolini (film dove ha recitato anche Cher).

Per quel che concerne invece i suoi lavori legati al mondo della tv è fondamentale citare il ruolo nella mini serie Turbo, ma soprattutto la parte di Giuliano Corsini nella soap opera CentoVetrine. Nel 2011 ha partecipato alla fiction Non smettere di sognare, nel cui cast era presente anche la Babi di Tre Metri Sopra il Cielo Katy Saunders. Ha recitato inoltre ne Le Tre Rose di Eva vestendo i panni di Alessandro Monforte nel corso delle prime quattro stagioni.

Con il 2018 è arrivato per lui il già citato ruolo di Umberto Guarnieri, imprenditore tra lo spietato e l’ambiguo nella Milano del boom economico a cavallo tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta.

Cosa si può dire della sua vita sentimentale? Che da quattro anni è legato a Lucya Belcastro, di 25 anni più giovane di lui. L’attore ha più volte parlato della compagna elogiando la sua indipendenza e maturità. Ha inoltre rivelato che Lucya è laureata in Lingue e che lavora in un’azienda di abbigliamento di Pisa.