Perché è famosa Vanessa Gravina del Paradiso delle Signore

Teatro e televisione fanno parte della sua vita, ma il debutto di Vanessa Gravina è avvenuto al cinema a fianco di uno dei più importanti nomi della comicità italiana. Di strada, del resto, ne ha fatta da quando, a soltanto 3 mesi, è stata scelta per la pubblicità di una nota marca di pannolini. Negli anni seguenti si è data molto da fare per arrivare dove è ora.

Oggi Vanessa è tornata in tv, interpretando Adelaide di Sant’Erasmo nella seguitissima soap il Paradiso delle Signore: una vera e propria dark lady, definita così anche da Lorella Cuccarini. Classe mille 1974, nata sotto il segno del Capricorno, la Gravina in fasce è stata letteralmente catapultata nel mondo dello spettacolo.

Quando è il destino a scegliere la strada, non resta che seguirlo e fare del proprio meglio per eccellere, e questo è sicuramente il caso di Vanessa. Nata e cresciuta a Milano, a soli 7 anni partecipa ad un programma radiofonico e, pochi anni dopo, viene scelta da Marco Risi per il ruolo da protagonista in Colpi di fulmine, al fianco di Jerry Calà.

Questo impiego ha segnato per la donna l’inizio della sua carriera, collezionando un successo dopo l’altro in alcuni dei più fortunati film della televisione italiana come Abbronzatissimi 2 e L’Uomo Privato. Negli anni 2000 è stata anche protagonista di due soap opere molto famose: Incantesimo e CentoVetrine.

Nonostante il grande successo di pubblico, l’attrice milanese è riuscita negli anni a mantenere privata la sua vita, senza mai cadere in gossip scandalistici. Vanessa è stata fidanzata per dieci anni con l’attore Edoardo Siravo, di quasi 20 anni più grande di lei. Nel 2010 però incontra un uomo che le sconvolge la vita: lui è Domenico Pimpinella, direttore generale della fondazione Enpam, con il quale l’attrice è convolata a nozze nel 2015.

Oggi Vanessa Gravina è tornata sul piccolo schermo con un ruolo complicato ma estremamente affascinante interpretando la cattiva nella fiction Il Paradiso delle Signore. Alla Vita in Diretta, l’attrice milanese ha descritto così il suo personaggio: “Lei la vedo come una donna molto determinata che reagisce a qualcosa che non ha avuto”.



Per entrare a pieno nel ruolo di Adelaide di Sant’Erasmo, la Gravina ha ammesso di aver tratto ispirazione da personaggi come Crudelia Demon e confessa che la seria televisiva ispirata al romanzo di Émile Zola ci regalerà tantissimi colpi di scena.