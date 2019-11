Perché è famosa Gloria Radulescu del Paradiso delle Signore

editato in: da

È tornata da qualche giorno a vestire i panni che l’hanno fatta conoscere dal grande pubblico, quelli di Marta Guarnieri nella seguitissima soap il Paradiso delle Signore, ma Gloria Radulescu, per arrivare al successo, ha percorso una lunga strada, fatta di passione e impegno.

Nata a Roma nel 1991 da padre rumeno e madre italiana, Gloria ha iniziato a soffrire sin da piccola di asma da smog e questo ha convinto i suoi genitori a lasciare Bari, dove è nata, per trasferirsi in un posto più tranquillo e soprattutto con l’aria più pulita: a Corato, un paesino i provincia.

Bellissima, curiosa e sportiva, Gloria ha ereditato la passione per la recitazione dalla madre. Ha cominciato a muovere i suoi passi sul palcoscenico sin da piccola e ha fatto subito tutto il possibile perché quella passione potesse, un giorno, trasformarsi nel suo destino.

Gloria ha iniziato ad avvicinarsi al suo mestiere futuro proprio dove aveva sempre vissuto, a Corato, mettendo su una propria compagnia teatrale con la quale ha realizzato diverse rappresentazioni sceniche, mettendosi alla prova su vari palcoscenici. Dopo le scuole superiori, avendo già le idee molto chiare, la Radulescu si è iscritta al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, vera e propria fucina di talenti in cui ha studiato ed è stata notata per le sue doti.

Finiti gli studi, dopo aver tentato la carta di Miss Italia nel 2012, Gloria ha avuto presto la possibilità di mettere alla prova se stessa con piccole e grandi parti in fiction molto seguite: da A un passo dal cielo 3 a Provaci ancora prof 6, da Non dirlo al mio capo a Le tre rose di Eva.

La grande occasione però, arriva nel 2018 con il grande successo de Il paradiso della Signore. La sua Marta Guarnieri ha incantato il pubblico, non solo per il suo fascino indiscutibile ma anche e soprattutto per la sua carica ribelle e anticonformista.

L’amore contrastato tra Marta e Vittorio Conti ha fatto sognare il pubblico del pomeriggio di Rai Uno sin dall’inizio della serie. Dell’evoluzione del suo personaggio Gloria Radulescu anticipa:

Quest’anno succederanno molte cose al Paradiso delle Signore e gli spettatori assisteranno anche al cambiamento di Marta, che diventerà più consapevole, più donna.

Per scoprire altro, non resta che sintonizzarsi su Rai Uno.