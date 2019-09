Miss Italia, Carolina Stramare accusata di aver vinto grazie a Giulia De Lellis

editato in: da

Ci sarebbe qualche ombra sull’elezione della nuova miss Italia, Carolina Stramare.

A lanciare la polemica per primo, è stato il sito Dagospia, che ha sottolineato la presunta vicinanza della nuova reginetta di bellezza ad Alex Pacifico, manager delle famose influencer Giulia De Lellis e Giulia Salemi, sottintendendo che la bellissima miss Lombardia abbia raggiunto la vittoria anche grazie alla sua frequentazione con personaggi già famosi.

Il sempre attento sito di gossip aveva infatti notato, molte ore prima dell’inizio della finale del concorso a Jesolo, il tifo social di Pacifico per quella che poi si è rivelata la vincitrice del concorso, e il suo invito su Instagram a votarla in massa.

Non solo. Dagospia sottolinea anche che il manager delle influencer era presidente di giuria quando la Stramare aveva trionfato alle selezioni regionali e si era aggiudicata la fascia di Miss Lombardia. Un’altra coincidenza che lega la nuova miss Italia ai due nomi eccellenti di Giulia De Lellis e Giulia Salemi, è proprio la presenza di quest’ultima in giuria a Jesolo. Dagospia nota che la Salemi è andata a ricoprire all’ultimo momento il posto che avrebbe dovuto essere di Elisa Isoardi e che la Stramare, eliminata in gara, è stata ripescata proprio grazie all’intervento della giuria. Il ripescaggio salvifico le ha permesso poi di continuare il concorso e arrivare alla vittoria finale. Il sito fa intuire che fosse in qualche modo scontato che il voto della Salemi andasse alla Stramare, proprio per la comune conoscenza con Pacifico.

A tutte queste accuse, la Stramare ha risposto, declinandole in blocco, in un’intervista rilasciata al settimanale Chi, sottolineando in particolare di non aver mai conosciuto né incontrato, quella che sarebbe la più famosa delle sue amicizie vip: Giulia De Lellis.

“Prima di fare Miss Italia ho lavorato come modella ed è capitato di lavorare per spot televisivi, cataloghi, pubblicità. “ ha spiegato al magazine la Stramare “Mi hanno accusata di essere avvantaggiata rispetto alle altre Miss perché avevo già avuto a che fare con delle icone di bellezza, ma io la De Lellis non l’ho mai conosciuta né incontrata“.

La Stramare respinge così i sospetti sulla sua elezione a Miss Italia. D’altronde, le polemiche fanno un po’ parte storicamente del concorso che elegge ogni anno la più bella d’Italia, e nemmeno la vittoria di Carolina quest’anno ha fatto eccezione.