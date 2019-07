Giulia Salemi, è la nuova tronista di U&D. L’indiscrezione

editato in: da

Giulia Salemi sta uscendo da un periodo sentimentalmente poco roseo. Si è, infatti, da poco lasciata con Francesco Monte. Una separazione che l’influencer non aveva inizialmente preso molto bene ma che adesso è pronta a lasciarsi alle spalle.

Secondo alcune indiscrezioni, infatti, Giulia Salemi sarebbe finalmente intenzionata ad aprire il suo cuore ad un altro uomo. Per trovare il ragazzo che sostituirà Francesco Monte, stando alle voci, la ragazza si siederà sul trono di Uomini e Donne. In fondo, è il posto migliore per risanare le ferite lasciate da una storia finita male.

Ma la Salemi è veramente pronta a dimenticare Monte? La loro relazione infatti, è stata veramente importante per entrambi. Si sono incontrati durante il Grande Fratello Vip, dove hanno partecipato come concorrenti, si sono innamorati e non si sono più lasciati. Una conoscenza burrascosa già dai primi momenti, con continue litigate sotto gli occhi di tutti gli italiani, ma che sembrava aver avuto il lieto fine.

Almeno fino al giorno in cui Giulia non si è mostrata in lacrime ai suoi follower, raccontando come il suo amore fosse giunto, ormai, al capolinea. Una Salemi profondamente affranta, dimagrita, tanto che i fan avevano subito pensato ad un tradimento del bel Francesco, poi immediatamente smentito.

Lui, però, dopo un’apparente flirt con Diletta Leotta, sembra aver già ritrovato l’amore. La sua nuova fiamma è la top model Isabella De Candia, molto nota nel mondo fashion, soprattutto per la grande somiglianza con Monica Bellucci. Dopo aver avuto poca fortuna con Teresanna Pugliese, Cecilia Rodriguez e, appunto, la Salemi, Monte avrà finalmente trovato la sua dolce metà?

Dal canto suo, Giulia è particolarmente impegnata a riprendere in mano la sua vita e sembra essere, quindi, ad un passo dal trono di Uomini e Donne, sul quale, ironia della sorte, anni fa si era seduto Francesco Monte. Fu, infatti, proprio il programma della De Filippi, dove partecipò sia come corteggiatore che come tronista, a introdurlo nel mondo dello spettacolo.

Per ora, però, la partecipazione di Giulia Salemi alla trasmissione è solamente una voce, lanciata da Dagospia. Nessuna conferma, o smentita, è arrivata dalla parte della redazione di Uomini e Donne e da parte dell’influencer. Sarà veramente lei la nuova tronista? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.