Come calmare la tosse con i rimedi naturali

Come calmare la tosse secca

La tosse secca è provocata da un’irritazione delle vie respiratorie ed è caratterizzata da un continuo stimolo a tossire, senza che vi sia un eccesso di muco.

Le cause della tosse secca possono essere di vario tipo: la tosse può infatti manifestarsi in conseguenza a tracheiti, laringiti e faringiti, ma può dipendere anche dalla permanenza in ambienti secchi o dall’esposizione a sostanze irritanti, come polvere, agenti inquinanti o fumo di sigaretta. Anche allergie e reflusso gastroesofageo possono portare a manifestare tosse secca.

La tosse secca risulta particolarmente fastidiosa poiché si tratta di una tosse stizzosa che si intensifica soprattutto durante la notte, quando si è sdraiati, impedendo un corretto riposo. Inoltre, il continuo tossire irrita le vie respiratorie alimentando un vero e proprio circolo vizioso. Risulta dunque importante ricorrere a rimedi in grado di calmare la tosse secca in modo rapido, lubrificando la mucosa respiratoria, sfiammando le vie aeree e sedando la tosse.

Tra i rimedi naturali più efficaci per calmare la tosse secca troviamo l’altea, la piantaggine, la camomilla e la malva, piante dall’azione emolliente, lenitiva e antinfiammatoria. A queste possono essere aggiunte erbe balsamiche come il timo, il rosmarino, la maggiorana o l’origano. Somministrate sotto forma di infuso o utilizzate per effettuare gargarismi, queste piante aiutano a ridurre lo stimolo a tossire. Un infuso contro la tosse secca può ad esempio essere preparato con fiori di camomilla, foglie di malva e rametti di rosmarino in parti uguali.

Un altro rimedio naturale efficace per calmare la tosse è rappresentato dal miele, che può essere assunto al bisogno o aggiunto agli infusi emollienti.

Per calmare la tosse secca risultano infine molto utili gli infusi e gli sciroppi preparati con i petali di papavero.

Come calmare la tosse grassa

La tosse grassa con catarro, a differenza della tosse secca, è caratterizzata da un eccesso di muco denso e viscoso.

Le cause della tosse produttiva sono sovrapponibili a quelle che provocano tosse secca e includono dunque infezioni da microrganismi, esposizione a sostanze irritanti o ad allergeni.

Per calmare la tosse grassa, oltre alle piante emollienti, si ricorre a rimedi naturali espettoranti, che aiutano a fluidificare il muco facilitandone l’eliminazione e riducendo così lo stimolo a tossire. Tra le piante dall’azione espettorante troviamo l’issopo e la primula, ma anche le piante che contengono essenze balsamiche come il timo, il rosmarino, l’eucalipto, il pino e la menta. Le essenze balsamiche uniscono all’azione espettorante quella antisettica, utile a fronteggiare le infezioni e possono essere assunte sotto forma di infuso ma anche per effettuare suffumigi.

Altri rimedi naturali efficaci contro la tosse grassa sono gli sciroppi preparati con i coni e gli aghi di conifere ricche di resine balsamiche come quelli di pino mugo e di abete rosso. Tali sciroppi possono essere assunti al bisogno o aggiunti per dolcificare gli infusi.

Come calmare la tosse da reflusso

La tosse da reflusso gastroesofageo è generalmente una tosse secca e stizzosa, spesso accompagnata da mal di gola e bruciore di stomaco. La causa della tosse da reflusso è un’infiammazione a livello dell’esofago, a sua volta provocata dalla risalita del contenuto acido gastrico, che irrita la mucosa esofagea.

Per calmare la tosse da reflusso sono indicati i rimedi naturali emollienti utili anche per la tosse secca, in particolare la camomilla e la malva, uniti a rimedi specifici contro il reflusso, tra cui spicca la radice di liquirizia. Chi soffre di reflusso gastrico può inoltre trovare sollievo grazie ai rimedi naturali digestivi come il finocchio, l’achillea, il cumino dei prati e l’anice: migliorando la digestione è possibile ridurre il reflusso e di conseguenza la tosse da reflusso.

Come prevenire la tosse in inverno

Durante la stagione fredda, la tosse è spesso un sintomo legato all’infezione delle vie respiratorie, provocata da virus e batteri. Con l’arrivo dell’inverno le temperature si abbassano e tendiamo a trascorrere la maggior parte del tempo in ambienti chiusi, senza ricambio d’aria e a contatto con altre persone. In queste condizioni siamo chiaramente più esposti a microrganismi patogeni che possono aggredire il nostro organismo.

Quando incontriamo virus e batteri, il nostro sistema immunitario interviene per difenderci, ma nei mesi invernali le nostre naturali difese possono risultare indebolite dalle temperature rigide, che rappresentano uno stress per il nostro corpo, nonché dall’aria riscaldata e secca di uffici, abitazioni e mezzi di trasporto, che irrita le mucose dell’apparato respiratorio.

Per prevenire la tosse e per velocizzare la guarigione in caso di tosse è dunque importante sostenere il nostro sistema immunitario. A questo scopo è fondamentale seguire un’alimentazione varia ed equilibrata, ricca di frutta fresca, verdura, cereali integrali e legumi, in grado di fornire al nostro organismo vitamine, minerali e sostanze antiossidanti coinvolte nel funzionamento del sistema immunitario. Oltre a curare l’alimentazione, occorre prestare attenzione allo stile di vita in generale svolgendo regolarmente attività fisica moderata, riposando in modo adeguato, evitando cattive abitudini e curando l’igiene personale.

Esistono poi rimedi naturali capaci di aumentare le nostre difese immunitarie. Tra queste rientrano ad esempio l’echinacea e l’astragalo, due piante dall’azione immunostimolante alle quali si possono associare rimedi erboristici dalle proprietà adattogene come il ginseng, l’eleuterococco, la schizandra e la rodiola. Tali rimedi possono essere assunti a scopo preventivo o per velocizzare la guarigione in caso di infezioni provocate da virus e batteri che causano tosse e altri sintomi influenzali.



