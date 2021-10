Mal di gola: i rimedi naturali più efficaci

Cause e sintomi

Il mal di gola è un sintomo comune che compare soprattutto durante la stagione fredda. Si tratta di un disturbo che può comparire a causa di infezioni virali e irritazioni che interessano gola, laringe e faringe ed essere accompagnato da tosse secca, tosse grassa, abbassamento della voce. In alcuni casi si può soffrire di mal di gola anche per cause diverse, ad esempio in seguito all’esposizione più o meno prolungata a sostanze irritanti come solventi, vernici, fumo di sigaretta; il mal di gola può essere anche conseguenza di alcune patologie, tra cui il reflusso gastroesofageo. Il mal di gola è caratterizzato da dolore localizzato, fastidio, bruciore anche molto intenso, difficoltà a parlare e a deglutire, gonfiore. L’intensità e la durata dei sintomi sono variabili, dipendono dalle cause e dalla tempestività di intervento. Generalmente, quando il mal di gola è un sintomo influenzale, si risolve nell’arco di pochi giorni utilizzando anche semplici ma efficaci rimedi naturali. Se però il mal di gola persiste oltre le due settimane e la causa non è individuabile è bene rivolgersi al medico per un controllo.

Rimedi naturali

I rimedi naturali per il mal di gola sono differenti a seconda della causa che ha scatenato il disturbo. Generalmente per calmare il mal di gola si ricorre a tisane, sciroppi, caramelle balsamiche, suffumigi e inalazioni.

Mal di gola e influenza

Quando il mal di gola è un sintomo influenzale, normalmente si interviene con rimedi antisettici, antinfiammatori e immunostimolanti. Tra le piante ad azione antisettica troviamo l’eucalipto, la lavanda, il Tea tree, il timo, il pino e l’aglio. Alcuni di questi rimedi possono essere assunti in tisana, da soli o in associazione tra loro, anche insieme ad altre piante antinfiammatorie e lenitive. Una tisana efficace si prepara ad esempio con foglie di timo, fiori di lavanda, fiori di viola e fiori di calendula; la si può bere da tre a quattro volte al giorno, magari dolcificando con un cucchiaino di miele, rimedio utile contro il mal di gola. Le piante balsamiche (timo, rosmarino, origano, lavanda, eucalipto eccetera) possono poi essere utili per suffumigi, sia utilizzando un infuso concentrato sia diluendo poche gocce di olio essenziale in acqua bollente, per poi respirarne i vapori. Esistono anche caramelle efficaci contro il mal gola, preparate con oli essenziali balsamici che danno sollievo in caso di bruciore. Per sfruttare l’azione antisettica dell’aglio si ricorre invece a capsule o compresse, perché il sapore poco gradevole lo rende poco adatto all’assunzione come infuso. Contro il mal di gola sono efficaci anche gli sciroppi di pino e di abete rosso, l’olio essenziale di Tea tree da usare per gargarismi e inalazioni e la propoli, un prodotto delle api dalla potente azione antisettica; oltre che negli sciroppi, la propoli è disponibile in soluzioni spray per applicazioni localizzate che offrono un sollievo immediato e duraturo quando il mal di gola è dovuto a infezioni virali.

Gola irritata

Il mal di gola in genere si presenta con bruciore più o meno intenso che può essere alleviato con rimedi naturali emollienti, idratanti e lenitivi che aiutano a ridurre l’irritazione, il dolore e il bruciore. Le migliori erbe emollienti contro il mal di gola sono la malva, l’altea, il lichene d’Islanda, la piantaggine. Si tratta di piante ricche di mucillagini, polisaccaridi che creano una sorta di film protettivo sulle mucose, con azione antinfiammatoria e lenitiva. Si possono assumere in tisana o in sciroppi e l’infuso può essere usato anche per gargarismi. I rimedi emollienti e lenitivi sono validi anche quando il mal di gola è provocato da agenti irritanti, ma ovviamente per far passare il mal di gola in questo caso occorre anche evitare l’esposizione a tali agenti; chi fuma dovrebbe smettere, mentre se si è esposti per lavoro a solventi e vernici è necessario proteggersi dai vapori irritanti.

Mal di gola e tosse

Se il mal di gola è accompagnato da tosse, si possono aggiungere rimedi bechici, cioè antitussivi, utili soprattutto quando la tosse è secca, insistente e fastidiosa e oltre a disturbare le attività quotidiane e il riposo, irrita ulteriormente la gola. Esempi di rimedi in grado di calmare la tosse sono i petali dei fiori di papavero, le foglie di castagno, le foglie di castagno, i fiori di farfara. Si possono assumere in tisana, associandole anche ad altre piante come la liquirizia, l’altea, la menta, l’alloro. Il mal di gola con tosse grassa viene invece trattato con rimedi naturali espettoranti, che aiutano a fluidificare le secrezioni e a eliminare il catarro in eccesso. Piante ad azione espettorante sono ad esempio la primula, l’issopo, la saponaria, che possono essere usate in infusione da sole, in associazione tra loro o anche insieme alle erbe emollienti e a quelle antisettiche. Grazie ai rimedi naturali giusti, il mal di gola dovrebbe risolversi entro alcuni giorni; se il dolore non si calma o addirittura peggiora entro due settimane è consigliabile rivolgersi al medico.