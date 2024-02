Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: IPA Emanuela Grimalda

Con una carriera che abbraccia decenni di successi e ruoli memorabili, Emanuela Grimalda si conferma una figura centrale nella narrativa televisiva e teatrale italiana, un talento che non smette di reinventarsi e di sorprendere. Dall’iconico ruolo in Un medico in famiglia fino all’attesissima partecipazione nella nuova serie Gloria, l’attrice di origini triestine continua a essere un punto di riferimento per chi ama la recitazione profonda e autentica.

Chi è Emanuela Grimalda, da Un medico in famiglia a Gloria

Emanuela Grimalda, attrice di origini triestine nata il 26 giugno 1964, è un nome che risuona con forza nel panorama artistico italiano. La sua carriera, costellata di successi sia sul piccolo schermo che sul palco del teatro, è un vivido esempio di come la passione e il talento possano tracciare un percorso ricco e variegato. Grimalda, dopo essersi diplomata all’Istituto d’Arte e aver frequentato il DAMS a Bologna, ha scoperto la sua vera vocazione sulla scena teatrale, diplomandosi presso la Scuola di Teatro Alessandra Galante Garrone. Da quel momento, la sua ascesa nel mondo dello spettacolo non ha conosciuto soste.

Il debutto cinematografico di Grimalda nel film Uomo d’acqua dolce nel 1996 ha segnato l’inizio di una serie di ruoli significativi che l’hanno vista brillare in Vacanze di Natale 2000 e Febbre da cavallo – La mandrakata, accanto a mostri sacri come Gigi Proietti. Tuttavia, è nella televisione che Emanuela ha trovato un terreno fertile per la sua espressività, partecipando a produzioni di successo come Sei forte maestro, I Cesaroni, e Giuseppe Moscati – L’amore che guarisce. Il suo ruolo in Un medico in famiglia l’ha resa un volto familiare per il grande pubblico, amata per la sua capacità di dare profondità e umanità ai personaggi interpretati.

Fonte: IPA

Gloria: il ritorno di Sabrina Ferilli su Rai 1

Il 19 febbraio segna l’atteso ritorno di Sabrina Ferilli sul piccolo schermo di Rai 1 con la fiction Gloria, un personaggio che promette di diventare indimenticabile quanto quelli che l’hanno resa celebre, come nella serie Commesse. Gloria, che si estenderà per tre serate consecutive fino al 27 febbraio, non è solo una fiction, ma un viaggio nella vita di Gloria Grandi, una diva del cinema italiano che anela a riconquistare il successo di un tempo, lontano dalle luci della televisione che ritiene abbiano offuscato il suo vero talento. Diretta da Fausto Brizzi, la serie si immerge nella vita di Gloria, convinta che il suo ritorno al cinema di qualità la riporterà sul podio delle stelle. Tuttavia, il destino ha in serbo per lei un percorso diverso, articolato attraverso un piano astuto e rischioso ideato dal suo agente, destinato a riaccendere i riflettori su di lei, ma con conseguenze inaspettate.

Accanto a Sabrina Ferilli, un cast d’eccezione che comprende Massimo Ghini, Sergio Assisi ed appunto Emanuela Grimalda. Quest’ultima, in particolare, interpreta una figura chiave nel percorso di Gloria, diventando non solo una compagna di viaggio ma un simbolo di quella lotta per il riconoscimento e il successo che anima profondamente il personaggio principale. Gloria promette di essere una storia ricca di tensioni, sogni, aspettative e delusioni, un racconto che saprà sicuramente conquistare il pubblico di Rai 1, sempre alla ricerca di trame avvincenti e di volti amati dello schermo italiano.

La recente partecipazione di Emanuela Grimalda nella serie Gloria è solo l’ultima tappa di un viaggio artistico senza confini. La Grimalda si conferma non solo un’attrice versatile, ma anche un’icona di stile che non ha paura di esplorare nuove frontiere espressive. La sua storia, da Trieste a Napoli, dal teatro al cinema e alla televisione, è una fonte di ispirazione per chiunque sogni di lasciare un segno nel mondo dell’arte.