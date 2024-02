Ascolti tv del 19 febbraio: Sabrina Ferilli torna sulla Rai con Gloria e trionfa

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Fonte: Getty Images Massimo Ghini e Sabrina Ferilli in "Gloria", ascolti tv del 19 febbraio 2024

Lunedì 19 febbraio in prima serata su Rai 1 ha debuttato Gloria, la nuova fiction con Sabrina Ferilli. Ed è scontro aperto con Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello, in onda su Canale 5.

Gloria segna il ritorno di Sabrina Ferilli con una fiction su Rai 1. Affiancata da Massimo Ghini, Sergio Assisi, Emanuela Grimalda per la regia di Fausto Brizzi, la Ferilli è protagonista di Gloria, una serie tv che gioca sui toni del divertimento proponendo però anche un monito importante sui pericoli della fama a tutti i costi e del voyeurismo a mezzo social. Gloria è una vera diva, un’adorabile bugiarda con una naturale propensione verso il melodramma e l’eccesso.

Invece nella Casa del Grande Fratello si avvicendano Mirko, che ha abbandonato, e Giuseppe, che dopo tutti gli accertamenti del caso è tornato. Negli ultimi giorni gli inquilini hanno vissuto in un clima disteso e tranquillo. Solo la nuova entrata Simona è stata sotto accusa per il suo carattere forte e senza filtri e non tutti sembrano apprezzarlo. Mentre Stefano può riabbracciare la mamma.

Per quanto riguarda gli altri canali, su Rete Quattro torna Maurizio Porro con Quarta Repubblica, mentre su Rai 3 PresaDiretta comincia il nuovo ciclo con una puntata dedicata alla crisi della democrazia

Prima serata, ascolti tv del 19 febbraio: Gloria fa il botto

Su Rai 1 Gloria incolla al piccolo schermo 4.039.000 spettatori pari al 22.7% (primo episodio a 4.510.000 e il 22.5%, secondo episodio a 3.507.000 e il 22.9%). Su Canale5 Grande Fratello intrattiene 2.550.000 spettatori con uno share del 19.6% (Night a 1.053.000 e il 26.3%, Live a 720.000 e il 19.7%). Su Rai2 Mad in Italy piace a 730.000 spettatori pari al 4.5%. Su Italia1 Fast & Furious 6 è visto da 999.000 spettatori con il 5.8%.

Su Rai3 PresaDiretta interessa 1.057.000 spettatori pari al 5.2% (presentazione dalle 21:22 alle 21:34 a 1.033.000 e il 4.7%, Più dalle 22:36 alle 23:14 a 812.000 e il 4.8%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 789.000 spettatori (5.4%). Su La7 La Torre di Babele – Gioventù bruciata? raccoglie 903.000 spettatori e il 4.5%. Su Tv8 il doppio episodio di 4 Hotel raduna 382.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove il doppio episodio di Little Big Italy sigla 326.000 spettatori con il 2.3%.

Access Prime Time, dati del 19 febbraio

Su Rai 1 Cinque minuti ottiene 4.647.000 spettatori (21.4%); Affari Tuoi interessa a 5.738.000 spettatori (25.7%); Striscia la notizia su Canale 5 raggiunge 3.711.000 spettatori con il 16.6%. Su Rai 2 Tg2 Post interessa 552.000 spettatori (2.5%) mentre su Rai 3 Il cavallo e la torre ottiene 1.497.000 spettatori (6.8%); Un posto al sole piace a 1.749.000 spettatori (7.8%).

Mentre NCIS su Italia 1 interessa a 1.577.000 spettatori con il 7.1%, Su Rete4 Prima di Domani di Bianca Berlinguer ha radunato 664.000 spettatori con il 3% di share. Su La7 Otto e mezzo fa registrare 1.728.000 spettatori (7.7%). Mentre su Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 661.000 spettatori (3%). Su Tv8 100% Italia intrattiene 526.000 spettatori (2.4%).

Il preserale, dati del 19 febbraio

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.441.000 spettatori pari al 23.7% mentre L’Eredità colleziona 4.920.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.385.000 spettatori (17.8%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.733.000 spettatori (21.6%). Su Rai2 il TG2 341.000 spettatori (2.9%) e TG Sport Sera coinvolge 513.000 spettatori (3.9%) mentre Castle raduna 516.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 693.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR raggiunge 2.633.000 spettatori pari al 13.8%. Blob segna 1.275.000 spettatori pari al 6.2% e Caro Marziano raggiunge 1.380.000 spettatori pari al 6.5%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag raggiunge 417.000 spettatori (2.7%) mentre C.S.I. Miami cattura l’attenzione di 769.000 spettatori (3.9%).. Su Rete 4 Tempesta d’Amore piace a 534.000 spettatori pari al 2.6%. Su La7 Padre Brown è visto da 247.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 4 Ristoranti ottiene 376.000 spettatori (2%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 594.000 spettatori (3%).