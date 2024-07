Ascolti tv del 16 luglio, Rai 1 da brividi. Paolo Bonolis in replica

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

La tv d’estate si tinge di giallo, è scontro Rai e Mediaset con le fiction da brividi per gli ascolti tv. Su Rai 1 è andato in onda il primo episodio della seconda stagione di Sophie Cross – Verità nascoste e Rete 4 risponde con la serie Delitti ai Caraibi.

Serata da brividi su Rai 1 che ha trasmesso la prima delle 3 puntate della seconda stagione della serie thriller crime Sophie Cross – Verità nascoste. La protagonista, che dà il nome alla fiction, è ancora alla ricerca del figlio scomparso all’improvviso alcuni anni prima. La brillante avvocatessa, diventata poliziotta per rintracciare il suo bambino, può ora contare sul sostegno incrollabile di suo marito. Tormentati dalla scomparsa di Arthur, rapito a sei anni, Sophie (Alexia Barlier) e Thomas (Thomas Jouannet) non hanno mai perso la speranza di trovarlo vivo.

Su Rete 4 è andata in onda invece la seconda stagione di Delitti ai Caraibi, una serie poliziesca al femminile ambientata nelle Antille francesi, che vede protagonista Mélissa Sainte-Rose, originaria della Martinica, ora a Fort-de-France con i due figli adolescenti. La donna, dopo anni a Parigi è comandante della Police Nationale, nel capoluogo dell’isola.

Su Italia 1 è tornato l’appuntamento con Le Iene presentano: Inside, dal titolo La Camorra, condotto da Giulio Golia e scritto da Francesca Di Stefano. Mentre su Canale 5 Paolo Bonolis e Luca Laurenti hanno riconquistato la prima serata con Ciao Darwin in replica.

Prima serata, ascolti tv del 16 luglio: vince Ciao Darwin in replica. Flop Rai 1

Su Rai Sophie Cross – Verità nascoste ottiene 1 1.379.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale5 il ritorno in replica di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 ha conquistato 1.767.000 spettatori con uno share del 16%. Su Rai2 In Punta di Fioretto intrattiene 335.000 spettatori pari al 2.3%. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside interessa 1.079.000 spettatori pari al 9.9%.

Su Rai3 Questione di karma segna 1.130.000 spettatori e il 7.8%. Su Rete4 Delitti ai Caraibi 2 totalizza un a.m. di 681.000 spettatori (5.1%). Su La7 In Onda – Prima Serata raggiunge 850.000 spettatori e il 5.9%. Su Tv8 Quattro Matrimoni ottiene 520.000 spettatori con il 4.2%. Sul Nove Ip Man 2 raduna 233.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time, dati del 16 luglio

Techetechetè conquista 2.388.000 spettatori (15.3%). Su Canale5 Paperissima Sprint diverte 2.342.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post interessa a 587.000 spettatori (3.7%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.132.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Caro Marziano è seguito da 943.000 spettatori (6.4%) e Un Posto al Sole appassiona 1.495.000 spettatori (9.4%).

Su Rete4 4 di Sera raggiunge 675.000 spettatori e il 4.5% nella prima parte e 877.000 spettatori e il 5.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda interessa 1.144.000 spettatori (7.3%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 425.000 spettatori pari al 2.8%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? ottiene 654.000 spettatori (4.2%).

Ascolti tv Preserale, dati del 16 luglio

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.947.000 spettatori pari al 20.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.766.000 spettatori pari al 23.8%. Su Canale5, in replica, The Wall – I Protagonisti piace a 1.098.000 spettatori (12.7%), mentre The Wall ottiene 1.734.000 spettatori (15.9%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (432.000 – 5%), N.C.I.S. Los Angeles totalizza 322.000 spettatori con il 3.1% e S.W.A.T. 383.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 276.000 spettatori (2.8%) e FBI: Most Wanted raccoglie 367.000 spettatori (2.9%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.855.000 spettatori (15.2%). A seguire Blob segna 831.000 spettatori (6%). Su Rete4 Terra Amara appassiona 454.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 209.000 spettatori pari al 2%. Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 250.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 520.000 spettatori con il 3.9%.