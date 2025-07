Ascolti tv del 22 luglio, la Nazionale femminile o il dramma turco

Getty Images Kivanc Tatlitug

La serata televisiva di martedì 22 luglio si è concentrata sulla partita della Nazionale femminile che ha affrontato l’Inghilterra, trasmessa su Rai 1. Su Canale 5 è andato in onda il film, Mio figlio.

Per cercare di ottenere il podio degli ascolti tv, sfidando l’Italia femminile, Canale 5 sfodera il nuovo sex symbol turco, Kivanc Tatlitug, protagonista del film Mio figlio.

Su Rete 4 è andata in onda la serie tv Delitti ai Caraibi, mentre Italia 1 ha trasmesso lo show Max Working – Lavori in corso. Suo diretto competitor su Rai 2 è Enrico Brignano con Ma… Diamoci del tour! In Europa.

Indubbiamente più interessante è lo scontro di programmi in altre fasce orarie, rispetto alla prima serata. Gerry Scotti continua ad essere leader con La Ruota della Fortuna, mentre Enrico Papi con Sarabanda sta ottenendo un grande successo di pubblico.

Prima serata, ascolti tv del 22 luglio: la Nazionale femminile al 27,4%

Su Rai 1 Europei Femminili di Calcio – Inghilterra-Italia incolla al piccolo schermo 4.077.000 spettatori pari al 27.4% di share. Su Canale5 Mio figlio ha conquistato 2.022.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 la replica di Ma… Diamoci del Tour! In Europa intrattiene 579.000 spettatori pari al 3.9%.

Su Italia1 Max Working – Lavori in Corso piace a 650.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 Kilimangiaro On the Road segna 598.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Delitti ai Caraibi totalizza un a.m. di 598.000 spettatori (4.2%). Su La7 In Onda Prima Serata raggiunge 518.000 spettatori e il 3.3%. Su Tv8 Innocenti bugie ottiene 419.000 spettatori (2.8%). Sul Nove Lucio per Amico – Ricordando Battisti raduna 318.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati del 22 luglio

Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 3.670.000 spettatori pari al 22.6%. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 553.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 996.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Generazione Bellezza è seguito da 731.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.205.000 spettatori (7.4%).

Su Rete4 4 di Sera News ha raggiunto 717.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 694.000 spettatori e il 4.2% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.000.000 spettatori (6.2%). Su Tv8 Foodish totalizza 448.000 spettatori (2.8%). Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 584.000 spettatori con il 3.6%.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 luglio: Sarabanda in calo

Su Rai1 Reazione a catena- L’intesa vincente ha ottenuto un ascolto medio di 1.949.000 spettatori pari al 19.9%, mentre Reazione a Catena ha coinvolto 2.953.000 spettatori pari al 23.5%. Su Canale5 Sarabanda – Prima Sfida di 12 minuti ha intrattenuto 1.648.000 spettatori (18.6%), mentre Sarabanda ha convinto 2.079.000 spettatori (18.3%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (382.000 – 4.3%), The Rookie totalizza 472.000 spettatori con il 4.3% e Blue Bloods 651.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 395.000 spettatori (3.9%), mentre C.S.I. Miami raccoglie 552.000 spettatori (4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.855.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 621.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 La Promessa appassiona 751.000 spettatori (5.4%). Su La7 la replica di Famiglie d’Italia raduna 131.000 spettatori pari all’1.2%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 286.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 470.000 spettatori con il 3.4%.