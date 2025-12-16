Ascolti tv del 15 dicembre, Sandokan fa sparire Simona Ventura. De Martino al solito

"Sandokan" su Rai 1 non ha rivali. Simona Ventura col Grande Fratello su Canale 5 è in difficoltà: tutti i dati d'ascolti tv

IPA Can Yaman

Lunedì sera l’appuntamento televisivo è con la fiction Sandokan, in onda su Rai 1, con Can Yaman. Canale 5 risponde, come sempre, con il Grande Fratello, ma la sfida per Simona Ventura è al limite del possibile.

Sandokan è la serie rivelazione dell’anno, ha battuto persino Benigni negli ascolti tv. Per questo il Grande Fratello, che non è mai decollato, ha delle difficoltà insormontabili per quanto riguarda lo share.

Intanto, su Rai 2 è andato in onda un episodio di N.C.I.S. Sydney, mentre su Rai 3 Lo stato delle cose con Giletti. Italia 1 ha trasmesso Ambulance, mentre su Rete 4 a Quarta Repubblica è stato intervistato il Vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. Su La7 a La Torre di Babele, Corrado Augias si è occupato del processo di Norimberga.

Nel prime time Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 non riesce a battere Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna: è sempre il solito scenario.

Prima serata, ascolti tv del 15 dicembre: Sandokan stravince

Su Rai 1 Sandokan incolla al piccolo schermo 4.282.000 spettatori pari al 26.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 1.777.000 spettatori con uno share del 15.4%. Su Rai2 N.C.I.S. Sydney intrattiene 343.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 Ambulance piace a 770.000 spettatori con il 5%.

Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 1.198.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 546.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 758.000 spettatori e il 4.2%. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ottiene 500.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Little Big Italy raduna 394.000 spettatori con il 2.2%.

Access Prime Time, dati del 15 dicembre: Stefano De Martino accorcia le distanze

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.937.000 spettatori (19.6%) e Affari Tuoi arriva a 4.925.000 spettatori (23.4%) dalle 20:49 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.168.000 – 20.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.175.000 spettatori pari al 24.8% dalle 20:46 alle 21:54. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 453.000 spettatori con il 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.116.000 spettatori (5.4%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 970.000 spettatori (4.8%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 841.000 spettatori e il 4.2% nella prima parte e 733.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.644.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Foodish arriva a 498.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 593.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti tv Preserale, dati del 15 dicembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.382.000 spettatori pari al 23.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.668.000 spettatori pari al 27.6%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.023.000 spettatori (15.7%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.729.000 spettatori (17.4%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (373.000 – 2.9%), Road to Milano-Cortina 2026 conquista 171.000 spettatori con l’1.1%, mentre 9-1-1 registra 424.000 spettatori con il 2.3%.

Su Italia1 Grande Fratello segna 306.000 spettatori (2.2%) e Studio Aperto Mag sigla 291.000 spettatori (1.9%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 691.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.378.000 spettatori (13.9%). A seguire Blob segna 1.017.000 spettatori (5.4%), mentre Nuovi Eroi sigla 890.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 10 Minuti interessa 974.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 1.040.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 280.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 Love Bugs conquista 250.000 spettatori (1.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (349.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 818.000 spettatori con il 4.4%.

