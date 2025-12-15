Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Futuro d'attrice per Samira Lui? Ecco l'indizio

Il clima è sempre divertito e gioviale nello studio de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti è stato presentato come lo “zio più cool della televisione italiana”. L’amato presentatore entra in studio ed ecco che la band intona Daddy cool. Lui balla e chiede una traduzione per il pubblico meno avvezzo all’inglese. Cool è uno “giusto”, si spiega, “ma è scritto con due o”, ci si tiene a specificare tra le risate. È tempo poi di Samira Lui, che stasera ci ha fornito un indizio interessante sul suo prossimo futuro.

La mossa di Samira

Note natalizie invece per Samira Lui, giù per i gradini alla sua maniera. Coreografia, band attiva alle spalle e Gerry che l’attende al solito posto. Il padrone di casa la guarda ammirato, come al solito, e le dice che è più bella di una pallina di Natale.

“In effetti”, commenta lei guardando il suo abito rosso vivo e luccicante. Come al solito, nell’anteprima dello show c’è spazio per qualche chiacchiera. Scotti le chiede sorridente il nome del suo coreografo. Si chiama Valeriano e, dice, evidentemente non può fare a meno di inserire nelle coreografie dello stacchetto “il movimento della polenta”.

Altre risate e poi Samira svela un messaggio nella canzone d’introduzione che il suo compagno di viaggio non aveva sentito. Il brano cantato terminava infatti con un “Gerry Gerry boom boom”, in suo onore. Ed eccolo il segreto di questo programma, tanta leggerezza e la giusta dose d’alchimia tra le parti.

Samira Lui attrice

È innegabile che Samira Lui stia vivendo la fase più importante della sua carriera. Dopo un po’ di gavetta, che l’ha portata a Tale e quale show, così come al Grande Fratello, è entrata nelle case e nel cuore degli italiani.

L’appuntamento fisso al fianco di Gerry Scotti le sta permettendo di farsi apprezzare per la sua indole. Da casa l’ammirano e questo potrebbe di certo tornarle molto utile nel prossimo futuro. Non è da escludere per lei un programma proprio, magari tra qualche anno. Del resto Mediaset è alla ricerca di volti nuovi e giovani per rinnovare il gruppo di professionisti dinanzi alle telecamere.

Detto ciò, sembra che nella sua mente si muova un sogno, quello di diventare un’attrice. Sappiamo che nel recente passato ha preso parte al videoclip di Rosa tormento di Cristiano Malgioglio. È stata però soprattutto nel cast di Din Don – Paesani spaesati. Un film per la TV con Enzo Salvi e Maurizio Mattioli, tra gli altri. Non la chance della vita e soprattutto non il miglior minutaggio sperabile. Si è trattato però di un primo step importante.

E ora? La nuova campionessa, Irene, è una ricercatrice universitaria, specializzata in Storia della Lingua italiana. Collabora con l’Accademia della Crusca e questo ha dato la chance a Gerry di introdurla in maniera particolare. Ci ha poi pensato Samira ad aggiungere un interessante commento:

“A me la Crusca fa impazzire. Sto studiando dizione e ci sono delle parole veramente molto difficili. (battuta a parte di Gerry sulla crusca da mangiare) Ci sono dei termini…”.

Ecco, è facile pensare come in questa fase la giovane pensi di passare al vaglio ogni opportunità. Studiare dizione le aprirebbe le porte per dei ruoli in TV o magari al cinema. Non è detto sia quella la sua strada ma tutto lascia pensare che il sogno lo coltivi eccome. Non resterà a La Ruota della Fortuna per sempre ma, confermata in casa Mediaset, potrebbe muoversi tra fiction e altri programmi.

