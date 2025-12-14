La Ruota della Fortuna, Samira Lui confida il sogno di “un programma tutto mio”

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

Prosegue l’avventura de La Ruota della Fortuna che, ormai da qualche mese, tiene milioni di italiani incollati di fronte allo schermo ogni sera. Al punto che l’appuntamento raddoppia e oltre: si ipotizza la prima serata e persino la messa in onda durante la settimana del Festival di Sanremo, dritti fino alla prossima primavera. Di fronte a un successo del genere – di pubblico e di ascolti – non stupisce che le ambizioni di Samira Lui inizino a crescere.

Il sogno segreto di Samira Lui

Poche ore prima dell’inizio della puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 14 dicembre, Samira Lui si trovava – assieme al fidanzato Luigi Punzo – si trovava a Cesena, madrina di un’inaugurazione. La showgirl non ha perso occasione per rispondere alle domande della stampa e rivelare i piani per il suo futuro. “Mi piacerebbe un giorno avere un programma tutto mio” ha confidato Samira.

Sogno che probabilmente potrebbe realizzarsi molto presto. Restano insistenti le voci di una possibile conduzione di Lui per la nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto!, storico quiz che fu di Iva Zanicchi e che Piersilvio Berlusconi ha intenzione di rispolverare nei prossimi mesi. Nel frattempo, il volto più amato del prime time Mediaset, vive appieno l’inaspettato successo.

“Per ora mi godo ogni esperienza e continuo a imparare” ha detto. E il merito è anche di Gerry Scotti, che Samira definisce “un grande maestro, una persona che insegna. Da lui ho imparato tantissimo”. Tra loro la sintonia è innegabile. “A La ruota della Fortuna – racconta lei – non prepariamo nulla, quello che vedete in tv nasce tutto in diretta, in un clima di assoluta tranquillità. Forse è proprio questa spontaneità che piace alla gente”.

A La Ruota della Fortuna una lettera speciale

Ed è proprio vero, la spontaneità della coppia Scotti-Lui piace parecchio agli spettatori, piace sempre di più. E non mancano neppure le lettere degli ammiratori. L’ultima è arrivata proprio in questi giorni, inviata dal carcere di Imperia. Commosso, Gerry Scotti l’ha portata in studio, leggendola nel corso della puntata. I detenuti raccontato che, tra i momenti più attesi della giornata, c’è proprio la visione de La Ruota della Fortuna.

La visione del quiz e anche della bellissima Samira. “A fine puntata – si legge – diamo il voto al vestito di Samira, per poi stilare la classifica degli abiti più belli”. Un messaggio che ha sinceramente commosso i due conduttori Mediaset. “Vi abbracciamo e vi auguriamo tanto serenità” è la risposta alla lettera dei detenuti di Imperia.

Le lettere arrivano da tutta Italia e da gente di qualsiasi età. Sono i più piccoli, in particolare, a scrivere a Gerry e Samira. “Abbiamo così tanti disegni che portarli in studio è impossibile” rivela la coppia di presentatori. Mai troppi però, perché tra tutti i complimenti che riceve, spiega Lui, sono proprio quelli dei bambini i più apprezzati. “Forse riconoscono la spontaneità e la bontà d’animo” spiega lei e, per questo motivo, che con i fan più piccini, Samira riesce sempre a instaurare “un rapporto empatico e molto appagante”.

