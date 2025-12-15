Affari Tuoi, Stefano De Martino svela la strategia del Dottore. E la concorrente trionfa

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Nella puntata del 15 dicembre di Affari Tuoi, ancora una volta, non sono mancati colpi di scena e grandi emozioni. Al timone dello show un instancabile Stefano De Martino affiancato da Herbert Ballerina, il comico divenuto una certezza nello show.

Affari Tuoi, Giulia del Trentino Alto-Adige beffa il Dottore

A giocare con la sorte, affiancata da Stefano De Martino, nella puntata del 15 dicembre è Giulia del Trentino Alto-Adige. Originaria di Trento, la concorrente ha spiegato che ha 25 anni e lavora presso un’emittente televisiva come segretaria. Accanto a lei la mamma Irene che lavora in banca ed ha una figlia di 14 anni.

La puntata si apre con una serie di tiri fortunati e da Giulia che, insieme a sua madre, non sembra sbagliare un colpo. E Stefano De Martino combina un guaio, lanciando l’elfo di Herbert Ballerina (usato per scoprire cosa c’è nei pacchi) in mezzo al pubblico. Fra le risate il pupazzo torna fra le sue mani, diventando un portafortuna per la concorrente.

Giulia infatti accetta un cambio, lasciando il pacco numero 14 per prende il 17. Una scelta che si rivela vincente visto che nel suo pacco c’erano zero euro. Per festeggiare le donne ballano al centro dello studio All I Want For Christmas con De Martino che trascina Herbert Ballerina in pista.

La prima offerta del Dottore non tarda ad arrivare ed è pari a 25mila euro. “Sono tanti soldi, ma siamo qui per giocare. Quindi, giochiamo!”, spiega Giulia, rifiutando l’offerta. Dopo qualche tiro fortunato però qualcosa cambia. Prima sfumano i 200mila euro (e la concorrente rifiuta 25mila euro), poi arriva la terza offerta (con la stessa cifra) del Dottore.

Giulia scarta il pacco con 20 euro, mentre la mamma chiama il pacco numero sette, aprendo il premio da 200 euro. “Hai fatto bene a fidarti della mamma!”, esclama il conduttore.

Restano i premi da 5 euro, 10mila euro, 30mila euro, 300mila euro e il pacco nero. Il Dottore offre 30mila euro, ma Giulia non molla. “Io devo rifiutare”, dice. Apre così il pacco 9 e, a sorpresa, sfumano 300mila euro. Di seguito apre il pacco 11 della new entry dell’Umbria, perdendo 10mila, e il pacco 12 con il pacco nero da 20mila euro.

L’ultima offerta del Dottore è da 15mila euro. Giulia però sceglie di andare avanti, consapevole che potrebbe vincere 30mila euro oppure 5 euro. De martino svela la strategia del Dottore. “Se non avessi nominato il pacco 9 magari lui non avrebbe aspettato tanto a concedere i cambi, perché sapeva di rischiare”, spiega.

Alla fine però Giulia ce la fa a battere il Dottore. Apre il pacco 17 portandosi a casa ben 30mila euro e lo studio festeggia.

Stefano De Martino, il nuovo progetto top secret in tv

Nel frattempo Stefano De Martino non si ferma più e continua ad essere uno dei protagonisti della televisione italiana. Dopo il successo consolidato alla guida di Affari Tuoi, il conduttore sarebbe pronto a sorprendere ancora con un nuovo progetto televisivo top secret e attualmente in fase di sviluppo.

Secondo le prime indiscrezioni si tratterebbe di un format inedito, costruito su misura per lui, capace di valorizzarne ironia, spontaneità e capacità di entrare in sintonia con il pubblico. Al momento tutto è avvolto nel massimo riserbo. Mancano infatti sia la conferma ufficiale sul titolo, che la collocazione precisa nel palinsesto. Tuttavia, l’impressione è che la Rai stia puntando moltissimo sul conduttore. Per questo il progetto potrebbe inserirsi in una fascia strategica, con l’obiettivo di rinnovare l’offerta televisiva e rafforzare il legame con i telespettatori.

C’è chi parla di un programma diverso dai classici game show, più dinamico e moderno, capace di mescolare intrattenimento e racconto, lasciando spazio anche alla personalità e al carisma di De Martino. Un’evoluzione naturale di un percorso professionale che negli ultimi anni lo ha visto crescere, maturare e conquistare consensi sempre più ampi.

