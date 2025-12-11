Ascolti tv del 10 dicembre: Roberto Benigni senza rivali. De Martino senza scampo

Roberto Benigni con "Pietro - Un uomo nel vento" si Rai 1 è al top. E Canale 5 si affida a "La Notte nel Cuore". De Martino eterno secondo

IPA Stefano de Martino conduce "Affari Tuoi"

Mercoledì 10 dicembre è stata la grande serata di Roberto Benigni che su Rai 1 ha presentato la serata evento Pietro – Un uomo nel vento. Con il grande artista toscano non si compete, è un fuoriclasse anche negli ascolti tv. Perciò, Canale 5 si era preparata mandando in onda una puntata della serie La Notte nel cuore.

Che Benigni sarebbe risultato il campione dello share era praticamente scontato. Persino, Fiorello a La Pennicanza lo aveva predetto. Il resto della programmazione tv ha visto su Rete 4 un nuovo appuntamento con RealPolitik, mentre Italia 1 ha trasmesso il film Interstellar.

Su Rai 3 a Chi l’ha visto? si è parlato di Tatiana, la ragazza scomparsa per 11 giorni prima di essere ritrovata nella soffitta dell’amico. Su Rai 2 invece è andato in onda il film Con Air. La7 ha trasmesso il film L’uomo della pioggia.

Per quanto riguarda il prime time non ci sono novità: la lotta tra De Martino e Gerry Scotti continua il suo corso con Affari Tuoi relegato sempre al secondo posto.

Prima serata, ascolti tv del 10 dicembre: Benigni arriva a quasi 4 milioni

Su Rai 1 Benigni con Pietro – Un uomo nel vento incolla al piccolo schermo 3.968.000 spettatori pari al 24.4% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.357.000 spettatori con uno share del 15.1%. Su Rai2 Con Air piace a 625.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Interstellar intrattiene 602.000 spettatori con il 4.3%.

Su Rai3 Chi l’ha Visto? segna 1.225.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Realpolitik totalizza 421.000 spettatori (3.2%). Su La7 L’uomo della pioggia raggiunge 453.000 spettatori e il 2.6%. Su Tv8 Champions League – Real Madrid-Manchester City ottiene 1.155.000 spettatori (5.9%). Sul Nove La Corrida raduna 573.000 spettatori con il 4.2%.

Access Prime Time, dati del 10 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.302.000 spettatori (22.4%) e Affari Tuoi arriva a 4.597.000 spettatori (22.2%) dalle 20:49 alle 21:42. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.111.000 – 21%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.210.000 spettatori pari al 25.2% dalle 20:45 alle 21:53. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 456.000 spettatori con il 2.2%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.109.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.062.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.351.000 spettatori (6.5%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 854.000 spettatori e il 4.3% nella prima parte e 658.000 spettatori e il 3.2% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.624.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Champions League Live arriva a 322.000 spettatori e l’1.7%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 494.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 10 dicembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.257.000 spettatori pari al 23.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.460.000 spettatori pari al 27.3%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.941.000 spettatori (15.4%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.681.000 spettatori (17.5%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (382.000 – 3.1%), 9-1-1: Lone Star conquista 295.000 spettatori con il 2% e 9-1-1 436.000 spettatori con il 2.4%. Su Italia1 Grande Fratello segna 363.000 spettatori (2.7%) e Studio Aperto Mag sigla 342.000 spettatori (2.3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 618.000 spettatori (3.5%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.339.000 spettatori (14%). A seguire Blob segna 1.014.000 spettatori (5.6%), mentre Nuovi Eroi sigla 872.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 10 Minuti interessa 944.000 spettatori (5.9%), mentre La Promessa intrattiene 961.000 spettatori (5.3%). Su La7 Ignoto X raduna 270.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 Love Bugs conquista 234.000 spettatori (1.4%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (312.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 678.000 spettatori con il 3.9%.

