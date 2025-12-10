Affari Tuoi, la concorrente infrange il regolamento, Stefano De Martino è senza parole

Elena, la pacchista di questa sera di Affari Tuoi è coraggiosissima e le sue scelte lasciano Stefano De Martino di stucco

C’è chi dice che Affari Tuoi sia un gioco d’azzardo e, pur trovando esagerate le accuse di Mediaset, non si può negare che nel gioco Rai la fortuna e il coraggio giochino un ruolo a dir poco fondamentale. C’è chi rischia, chi osa e chi punta sul sicuro. Tra le concorrenti più impavide di questa stagione c’è Elena dalla Lombardia, le cui scelte hanno tolto la parola persino al conduttore Stefano De Martino.

Nessuno è impavido come Elena

Pacchista della puntata di mercoledì 10 dicembre di Affari Tuoi è Elena, in rappresentanza della Lombardia. L’elegante concorrente arriva accompagnata dal fidanzato Nicola, conosciuto in una strana circostanza. Erano entrambi al volante quando si sono scontrati in un piccolo incidente, e così nacque l’amore. Oggi, Elena e Nicola lavorano assieme e formano una grande famiglia allargata assieme alle figlie Giulia e Sofia, una chirurgo a Roma e l’altra con una carriera in Norvegia.

All’apparenza, Elena e Nicola sono una coppia posata, pacata, due con i piedi per terra. Eppure, la pacchista lombarda si rivela, nel corso della serata, sfrenata nelle scelte di gioco. Cambia il suo pacco per ben due volte e poi viene meno al cosiddetto decalogo dei pacchisti. Resta in balio della sorte e non apre il pacco abbandonato per scoprire a cosa ha rinunciato, non fino alla fine. “Hai infranto il regolamento” esclama esterrefatto Stefano De Martino, incapace tuttavia di fermare l’impavida concorrente.

La grande delusione ad Affari Tuoi

Elena dalla Lombardia rischia tutto, rischia al punto da rifiutare le sostanziose offerte del dottore – che propone l’incredibile cifra di 100mila euro! – e decide di arrivare alla fine del gioco con il pacco nero. Stefano De Martino, a questo punto, è dalla sua parte e, in barba alle regole, ricorda tutte le somme già trovatesi all’interno del pacco più misterioso di Affari Tuoi.

“Noi siamo dalla parte dei concorrenti, siamo dalla parte della positività!” urla sorridente il conduttore. Peccato, tuttavia, che la dea bendata non sia affatto sulla stessa lunghezza d’onda. L’azzardo di Elena e Nicola si rivolta loro contro e, infine, i due eleganti giocatori si ritrovano a tornare a casa quasi a mani vuote: 200 euro in gettoni d’oro è il loro misero bottino. Giusto quel che serve per un regalino di Natale alle due figlie lontane e poco più.

Va decisamente meglio al fortunato compratore del biglietto della Lotteria Italia estratto questa sera. Con il codice F 329116 è stato acquistato a Gallicano nel Lazio, in provincia di Roma. De Martino e l’ormai fedelissimo Herbert Ballerina annunciano la vittoria di ben 10.000 euro per il 65esimo biglietto estratto fino ad oggi. Mentre il bottino più sostanzioso, quello finale, sarà consegnato nella puntata speciale del 6 gennaio.

Stefano De Martino apprezza il rischio

Concorrenti in grado di regalare puntate avvincenti come Elena dalla Lombardia non possono che essere ben accolti da Stefano De Martino che, dopo il recente calo di ascolti, le sta provando di tutte per reggere la concorrenza de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. La rivalità è giunta a un livello tale che entrambi i programmi potrebbero passare alla prima serata in primavera e, in tal caso, tipi come Elena potrebbero fare la fortuna di De Martino e della Rai.