Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Samira Lui

Il futuro di Samira Lui è senz’altro radioso, ma parecchio incerto. La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna è tra le più papabili tra le possibili spalle di Carlo Conti al Festival di Sanremo 2026 e Mediaset ha in programma anche uno show tutto suo. La gara di ascolti potrebbe però cambiare le carte in tavola, e forse è per questo che Samira dimostra un velo di nervosismo durante l’ultima puntata del quiz show di Gerry Scotti.

La prima gaffe di Samira Lui

La puntata di mercoledì 10 dicembre de La Ruota della Fortuna, dopo il consueto stacchetto musicale d’apertura, inizia con una piccola gaffe di Samira Lui, la prima per la brillante conduttrice. A Samira è affidato il compito di mostrare il nuovo modello della Fiat 500 elettrica, tra i premi più ambiti del gioco televisivo, lei però non riesce a metterla in moto.

“Cosa fai non arrivi più?” la punzecchia Gerry Scotti, mentre lei si trova incapace di far partire la macchina. Il siparietto non dura tuttavia che pochi secondi, dopo aver preso confidenza con la vettura elettrica, ed essere riuscita finalmente a trovare il tasto di accensione, Samira entra in studio al volante, sorridente e allegra come sempre.

Samira riceve la benedizione di Iva Zanicchi

La spontaneità di Samira Lui ha conquistato anche una veterana della tv come Iva Zanicchi. Intervistata dal settimanale Oggi, l’Aquila di Ligonchio di Samira ha detto: “È bellissima, giovane, spigliata. Io poi ho un ‘debole’ per chi piace istantaneamente alla gente, vuol dire che la ragazza è bella anche dentro”. Ed è felice che sia lei a raccogliere la sua eredità a Ok, il prezzo è giusto.

“Sono sicura che me lo tratterebbe bene, il programma, ma se lei sarà la mamma, io posso fare la nonna!” afferma Zanicchi, ribadendo che “per essere pronta, Samira è pronta”. Seppur, e qui arriva la proposta, Iva la affiancherebbe “almeno all’inizio, almeno per qualche puntata, un conduttore esperto, che la possa indirizzare: Iva Zanicchi”.

La Ruota della Fortuna mette a rischio Sanremo?

Se è ormai quasi certo che Samira Lui sarà alla conduzione della nuova versione di Ok, il prezzo è giusto, la sua partecipazione al Festival di Sanremo potrebbe essere a rischio. Carlo Conti ha già lavorato al fianco dell’ex gieffina ai David di Donatello del 2022 e anche a Tale e Quale Show e sono numerose e incessanti le voci che affermano che il direttore artistico vorrebbe Samira anche sul palco dell’Ariston, nel ruolo di co-conduttrice per una sera.

Mediaset, però, cosa ne dice? La faida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna – una sfida di ascolti e anche di approccio – ha esacerbato la rivalità tra le due emittenti e non è detto che Pier Silvio Berlusconi sia disposto a cedere uno dei suoi volti di punta, anche se solo per una sera.

Il secondo dubbio è legato alla programmazione che il Biscione ha intenzione di mettere in campo contro Sanremo. Di norma, Mediaset mette in pausa in palinsesto durante i giorni del Festival, ma quest’anno potrebbe attuare la strategia opposta e spostare La Ruota in prima serata proprio per dare del filo da torcere allo show dell’Ariston. A quel punto, come farà Samira a lasciare Scotti per affiancare Conti?