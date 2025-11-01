Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Samira Lui a Sanremo? Subbuglio in Rai

Non è un momento particolarmente favorevole per Affari Tuoi. Il programma Rai, nella nuova versione condotta da Stefano De Martino, ha decisamente conquistato il pubblico nella prima fase. Dopo l’addio di Amadeus, l’ex Amici ha abilmente colmato il vuoto e ottenuto un gran riscontro.

L’arrivo de La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha però cambiato le carte in tavola. Laddove Striscia la Notizia non riusciva ad attirare pubblico, il game show condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha di fatto spaccato gli ascolti a metà.

Il risultato? Un po’ di nervosismo extra, le cui radici si sarebbero allungate fino a raggiungere l’Ariston. Sembra infatti che Carlo Conti possa portare la sfida tra i due show al Festival di Sanremo 2026. Qualcuno sarebbe però pronto a impedirglielo.

Samira Lui a Sanremo

Per il momento si tratta di un’indiscrezione lanciata da Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, ma avrebbe decisamente senso. Pare che Carlo Conti voglia accaparrarsi Samira Lui per la seconda edizione del suo Sanremo 2.0.

È la donna dello spettacolo del momento, che il presentatore ha avuto modo di conoscere per bene nel 2022, quando ha partecipato a Tale e Quale Show. Sulla scia del grande successo de La Ruota della Fortuna, il suo volto è divenuto particolarmente familiare per il grande pubblico. Per non parlare poi della sua capacità di tenere il palco e di stare a schermo, con una spontaneità e un sorriso incredibili.

Se per la scorsa edizione Conti aveva chiamato l’amico Gerry Scotti, in quest’ultima, neanche a farlo di proposito, potrebbe contattare la sua co-conduttrice. A qualcuno però questo piano non va particolarmente giù.

Entourage di De Martino infastidito

Come detto, il testa a testa tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna prosegue, serata dopo serata. Se fossero due programmi lanciati nello stesso periodo, nessuno si strapperebbe i capelli. Dopo però anni di dominio nella fascia pre serale, la mossa vincente di Mediaset ha generato scalpore, con l’effetto d’aver strappato terreno alla rete pubblica nazionale.

Affari Tuoi ha tentato di rispondere in qualche modo, con l’esperimento anteprima allungata, ad esempio. Ha poi contattato Herbert Ballerina, presenza fissa in studio, per dare imprevedibilità alla puntata. Il risultato, però, non è cambiato. Il motivo? Gerry Scotti offre un gioco che vede il pubblico partecipare da casa. Tutti possono cimentarsi e provare a indovinare la frase misteriosa. Ad Affari Tuoi, invece, ci si limita a un coinvolgimento emotivo. Si soffre con il concorrente e si critica o apprezza la sua scelta.

Considerando tale situazione, parrebbe che l’entourage di Stefano De Martino abbia poco apprezzato l’ipotesi di Samira Lui a Sanremo 2026. Si tratterebbe infatti di uno spot gigantesco per un programma della concorrenza. Una situazione un po’ assurda, quella che sembra essersi venuta a creare. Dandolo ribadisce, però, che la Rai potrebbe richiedere in via privata al direttore artistico di fare un passo indietro, rinunciando alla presenza di Samira Lui: “Qualora il subbuglio fosse vero, Carlo Conti potrebbe davvero assecondare una richiesta del genere”.