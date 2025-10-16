Giornalista pubblicista, redattore e copywriter. Ha accumulato esperienze in numerose redazioni, scoprendo la SEO senza perdere il suo tocco personale

IPA Ok Il prezzo è giusto tornerà ma in Rai: chi conduce

Di tanto in tanto nel mondo televisivo si guarda indietro, provando a ripescare grandi successi per ammodernarli. È proprio quello che sta per accadere con Ok! Il prezzo è giusto. La Rai sembra intenzionata a scommettere ancora sull’effetto nostalgia. Una mossa che oggi ha ancora più senso, considerando il trionfo de La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti.

Fumata bianca, dunque, per Ok! Il prezzo è giusto. Lo storico gioco a premi Mediaset, di fatto simbolo di un’epoca, tornerà sul piccolo schermo ma sulla rete pubblica nazionale.

Quando torna Ok Il Prezzo è giusto

Dopo l’anticipazione lanciata da Dagospia, si è acceso il dibattito. Ha davvero senso proporre oggi Ok! Il prezzo è giusto? Abbiamo bisogno di format tanto datati per fare audience? La risposta è molto semplice e risiede nell’abbandono del mezzo televisivo da parte dei giovanissimi.

In Italia si tutela il momento della cena in famiglia, il che vuol dire che anche i ragazzi si saranno ritrovati, di tanto in tanto, a vedere Affari Tuoi con Stefano De Martino o La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Ciò non vuol dire, però, che si riesca a tenerli incollati in seguito per la prima serata.

Salvo alcuni film, magari con maratone particolare (vedi Harry Potter), ed eventi particolari (Sanremo su tutti), i giovanissimi sono impegnati sui propri schermi e ignorano il palinsesto canonico. Guardare al passato e accarezzare il pubblico che va dai 50 ai 90 anni, dunque, può avere senso.

Ma quando andrà in onda Ok! Il prezzo è giusto nella nuova versione? Occorrerà attendere la primavera del 2026. Inizialmente si pensava di proporlo al posto di Affari Tuoi. Sembra invece si sia deciso per quattro prime serate.

Chi conduce

Difficile pensare di sostituire Affari Tuoi, considerando i numeri garantiti da Stefano De Martino. Per questo motivo, pur ammettendo quanto grande sia il rischio, la Rai ha optato per la prima serata.

Una scelta del genere, però, richiede una conduzione all’altezza. C’è bisogno di un nome apprezzato, che possa attrarre il pubblico. Non c’è ancora stato alcun annuncio ufficiale, ma sembra che Flavio Insinna sia in pole position per il ruolo.

La trattativa sembra essere in fase avanzata per il famoso presentatore si tratterebbe di un impegno decisamente importante. Tutti ricordano infatti la conduzione di Iva Zanicchi, che di certo ha portato avanti il programma per un bel po’ di anni (ben 12). Lo show non è però nato sotto la sua guida, bensì sotto quella di Gigi Sabani nel 1983.

L’amatissimo e compianto presentatore ha proseguito quest’avventura fino al 1986, per poi essere sostituito proprio dalla cantante l’anno dopo. Nel 1999 è stata poi la volta di Emanuela Folliero e nel 2001 di Maria Teresa Ruta. Ben 25 anni dopo, dunque, lo show fa ritorno e per la prima volta dal 1986 avrà un uomo alla guida. Un’eredità importante, che richiede carisma, ironia e capacità di coinvolgere il pubblico in studio e a casa.