Ascolti tv dell’1 dicembre, Simona Ventura polverizzata da Can Yaman. Scotti vola

La settimana televisiva si è aperta con una prima visione. Rai 1 infatti ha trasmesso la prima puntata della nuova serie Sandokan con Can Yaman e Alessandro Preziosi. Canale 5 ha risposto con il Grande Fratello.

Ancora una volta Simona Ventura si è dovuta confrontare con le grandi fiction della Rai. Dopo Blanca 3 e il Commissario Ricciardi 3 è arrivato Sandokan e certo non ha giovato allo share del Grande Fratello che quest’anno non brilla. Meno male che nel prime time c’è sempre Gerry Scotti che con La Ruota della Fortuna sta ottenendo risultati strepitosi. Mentre Stefano De Martino si è rassegnato al secondo posto con Affari Tuoi.

In prima serata su Rai 2 è andato in onda The Covenant 2023, mentre su Italia 1 abbiamo visto Fast & Furious 9. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica e su Rai 3 Massimo Giletti con Lo stato delle cose. Su La7 a La Torre di Babele ci si è chiesti: Chi ha paura della scienza? con Carlo Rovelli, Aldo Cazzullo, Anna Foa e Barbara Gallavotti.

Prima serata, ascolti tv dell’1 dicembre: Sandokan esplode col 33,9% di share

Su Rai 1 Sandokan incolla al piccolo schermo 5.755.000 spettatori pari al 33.9% di share mentre su Canale 5 Il Grande Fratello piace a 1.852.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 The Covenant intrattiene 641.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 Fast & Furious 9 incolla davanti al video 817.000 spettatori con il 5.1%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 967.000 spettatori (6.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 562.000 spettatori (4.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 724.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 682.000 spettatori (4.1%). Sul Nove Little Big Italy raduna 350.000 spettatori con l’1.9%.

Access Prime Time, dati dell’1 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.511.000 spettatori (21.8%) e Affari Tuoi arriva a 5.289.000 spettatori (24.5%) dalle 20:49 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.616.000 – 21.9%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.674.000 spettatori pari al 26.4% dalle 20:44 alle 21:51.

Su Rai 2 TG2 Post è la scelta di 427.000 spettatori con il 2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.228.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.071.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.520.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 1.001.000 spettatori e il 4.7% nella prima parte e 872.000 spettatori e il 4% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.614.000 spettatori (7.4%). Su Tv8 Foodish arriva a 455.000 spettatori e il 2.1%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 481.000 spettatori con il 2.2%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’1 dicembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di ha ottenuto 3.546.000 spettatori pari al 24.4%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.905.000 spettatori pari al 27.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.190.000 spettatori (16.4%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.325.000 spettatori (20.2%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (425.000 – 3.2%), Una squadra – Il film conquista 379.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 Grande Fratello segna 372.000 spettatori (2.7%) e Studio Aperto Mag sigla 349.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. Miami segna 860.000 spettatori (4.5%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.581.000 spettatori (14.2%). A seguire Blob segna 1.111.000 spettatori (5.7%), mentre Nuovi Eroi sigla 884.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 1.006.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 960.000 spettatori (4.9%). Su La7 Ignoto X raduna 276.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 Love Bugs conquista 180.000 spettatori (1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (334.000 – 2.5%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 647.000 spettatori con il 3.3%.

