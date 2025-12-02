Affari tuoi, Herbert Ballerina pungente: “Non sai giocare”. Ma Sofia chiude col sorriso

Nella puntata di "Affari tuoi" dell'1 dicembre, Sofia ha iniziato la partita in salita ma ha chiuso con un sorriso: ecco quanto ha portato a casa

IPA Stefano De Martino

Un nuovo appuntamento con Affari tuoi lunedì 1 dicembre su Rai1. A giocare con il mattatore Stefano De Martino c’è Sofia di Gallo in provincia di Ferrara, Emilia-Romagna: la pacchista è proprietaria di un centro estetico ed accompagnata da Jacopo, suo marito, che nella vita è un agricoltore, che ha sposato lo scorso ottobre. Una partita scoppiettante, che sembrava essere iniziata sotto una cattiva stella e che invece si è conclusa con un lieto fine.

Sofia, inizio di partita in salita

La pacchista di Gallo ha rotto il ghiaccio aprendo il pacco numero 8: “Avevo intenzione di conservarlo perché è uno dei miei numeri preferiti, ma il numero 8 mi dice aprimi e quindi dico 8”. Peccato però che contenga 20.000 euro. Il secondo tiro non è più fortunato: chiamando il pacco 2 dell’Abruzzo si volatilizzano 50.000 euro. Ma il colpo di scena arriva con il terzo tiro, quando il marito Jacopo consiglia a Sofia di chiamare il 7 del Trentino Alto Adige: “Grazie mille Jacopo, è stato un piacere”, scherza Stefano De Martino dopo aver scoperto che anche i 200.000 euro erano andati per sempre.

Dopo un inizio in salita però la partita comincia a imboccare la strada giusta, con tre pacchi blu, quello da 0, 5 e 100 euro. Come di consueto, dopo i primi sei tiri, arriva la chiamata del Dottore, che offre alla coppia di sposini 22.000 euro, come il numero delle puntate a cui ha partecipato Sofia. “Grazie Dottore ma per pagare i due mutui che abbiamo sulle spalle non bastano, andiamo avanti”, dice la pacchista rifiutando l’offerta.

Seguono altri due tiri: il primo blu con 10 euro, il secondo rosso con 30.000 euro. “Jacopo se trovi un blu sei ufficialmente riabilitato a giocare” scherza ancora De Martino, invitando Sofia a confrontarsi col marito per il terzo tiro della tripletta. La coppia sceglie il pacco 12 della Campania, ma anche questa volta l’intervento di Jacopo non è fortunato: volano via i 300.000 euro.

“Non sai giocare, fate entrare un altro“, cerca di sdrammatizzare Herbert Ballerina di fronte alla delusione della concorrente. Il Dottore a questo punto attacca, offrendo il cambio e 5 tiri: “E per fortuna che gli stavamo simpatici!“, ironizza la pacchista.

Affari tuoi, la partita di Sofia si chiude con un sorriso

La partita di Sofia si complica inevitabilmente dopo aver perso i 200.000 e i 300.000, ma la pacchista pesca il pacco nero, che contiene solo 20 euro. Segue un altro blu, il pacco da 500 euro, ma la fortuna non è dalla sua parte: nonostante il mantra cantato insieme a tutto il pubblico, dentro il pacco 18 del Lazio trova 100.000 euro, mentre nel 6 della Liguria ce ne sono 15.000. Dopo l’ultimo tiro, che è un blu, il Dottore si rifà vivo: propone un cambio a Sofia che decide di sostituire il suo pacco per il numero 1, data di nascita del loro cagnolino Otto.

La scelta si rivela corretta: il pacco 14, quello con cui la concorrente ha iniziato la partita, conteneva solo 200 euro. “Ci stiamo difendendo e dobbiamo continuare in difesa”, dice il conduttore a Sofia. La pacchista apre il 13 del Friuli Venezia Giulia, che contiene 20 euro e il Dottore torna alla carica, offrendo 10mila euro.

La concorrente di Gallo rifiuta l’offerta e va avanti, con la speranza di riuscire a tenersi stretti i 75.000 euro rimasti in gioco. Sofia decide di aprire il 19 dell’Umbria, rimanendo così con Gennarino da un lato del tabellone e 10.000 e 75.000 dall’altro. La pacchista accetta di nuovo il cambio proposto dal Dottore, convinta che nel pacco numero 1 ci sia Gennarino: sceglie così il 4, data di nascita di suo marito Jacopo.

Anche in questo caso la concorrente aveva ragione: tra gli applausi del pubblico entra in studio il cagnolino, mentre a questo punto il conduttore dice “Soldi sicuri!“. “Per come eravamo partiti… Colpa mia che ho chiamato i 200 e 300.000 euro”, scherza il marito della concorrente, mentre arriva puntuale la chiamata del Dottore, che chiede alla coppia con quale cifra si accontenterebbe di andare a casa.

Gli sposini dicono 50.000 euro, ma sappiamo bene che il cinico Dottore di Affari tuoi ha sempre un asso nella manica per mantenere alta la suspance. Offre 42.500 euro, a patto che i due peschino la carta giusta: Sofia riesce ad azzeccare prendendo quella dell’offerta e dopo una lunga riflessione accetta la cifra. La decisione della concorrente ancora una volta si rivela quella corretta. Nel suo pacco c’erano 10.000 euro, mentre i 75.000 erano nel pacco 15: la partita di Sofia si è chiusa con un bel sorriso, tra l’entusiasmo e gli applausi del pubblico.