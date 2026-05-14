Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 15 maggio 2026: Rosa ferita attende aiuto

Ufficio stampa Rai Rosa ne "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, venerdì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 164. Ecco le anticipazioni di venerdì 15 maggio 2026

Nella puntata precedente di giovedì 14 maggio

Giovedì 14 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. A Villa Guarnieri si commenta il successo della premiazione e Marta racconta di aver ricevuto la proposta di trasferirsi a Roma per seguire un grosso progetto di casa-famiglia per il Vaticano. Odile ritrova motivazione nel lavoro grazie al supporto di Matteo e di Botteri. Ciro non controlla la gelosia nei confronti del nuovo cliente che mostra simpatia verso Concetta e reagisce mettendo a disagio la moglie e i presenti in galleria. Marcello teme per l’incolumità di Rosa dopo aver letto il suo articolo e le sue preoccupazioni aumentano quando riceve una notizia dal fronte.

Anticipazioni della puntata del 15 maggio 2026

Odile, grazie al sostegno di Matteo e alla collaborazione di Botteri, ritrova fiducia in sé stessa e riscopre il lavoro di squadra. Cesare ha perso tutto al gioco, ma Irene ha in mente una soluzione per aiutarlo. Luigi vorrebbe ricostruire una famiglia con Mirella, che ha paura di soffrire ancora, per il male subito in passato e non riesce a lasciarsi andare. Adelaide viene a sapere del ferimento di Rosa e decide di offrire il suo aiuto a Marcello per accelerare il rientro in Italia della ragazza.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dall’11 al 15 maggio.