IPA Gerry Scotti, battuta spinta su Samira Lui: "Troppo donna"

Una nuova puntata de La Ruota della Fortuna ha avuto inizio e una nuova anteprima un po’ imbarazzante è andata in onda. Abbiamo ormai compreso quanto il rapporto tra Gerry Scotti e Samira Lui sia cameratesco. I due lo hanno più volte ribadito nel corso dei vari appuntamenti su Canale 5. Capita però che la ricerca costante di una battuta da parte del conduttore lo spinga oltre il limite. È proprio quanto è accaduto nella puntata di lunedì 1 dicembre.

Nuova battuta su Samira Lui

Ritornano di colpo alla memoria le parole di Claudia Gerini che, per quanto abbia provato a correggere il tiro, aveva parlato di un salto indietro della televisione italiana. Nello specifico di un ritorno a certe dinamiche che vedono il corpo della donna oggettificato. Si fa un po’ fatica a darle torto, quando Gerry Scotti, sempre più spesso, fa degli apprezzamenti sulla fisicità della sua co-conduttrice.

Il format, di per sé, prevede la discesa dalle scale, lenta e a tempo di musica, così come una sfilza di abitini, spesso “rivelatori”. Se a ciò si aggiunge anche Scotti, sembra davvero di star strizzando l’occhio a una televisione ormai passata (si sperava). Nel caso specifico, Samira Lui ha raggiunto il centro dello studio sulle note di Man! I Feel Like A Woman! di Shania Twain.

Immancabile il commento del presentatore che, lo ripetiamo, è principalmente frutto della gran voglia di ottenere una risata da parte del pubblico. Ormai lo conosciamo bene ed è dipendente dall’apprezzamento degli spettatori.

“La conosco questa canzone, che finisce con ‘I feel like a woman’. Mi sento tanto donna. E se ne sono accorti quei due, che stanno male adesso. Tu non ti rendi conto di quanto ti sentono donna i miei pensionati”.

Chi sono quei due? Dei poveri spettatori ignari, presi di mira improvvisamente per fare una battuta, evitabile. La risposta di Samira Lui è stata decisamente imbarazzata. Non sapendo bene come venir fuori da questa situazione, dopo che il veterano Mediaset le ha di fatto detto che due uomini alquanto maturi stavano fissando le curve di una 27enne, gli ha detto: “Mi fa piacere. È una cosa bella”.

Una frase che non ha in realtà senso. Cosa è bello, esattamente? Che si sentano figurativamente male nel ritrovarsi lei che balla a pochi metri di distanza? Poche parole dette per colmare un vuoto, quello generato dall’ennesima battuta spinta e condannabile.

Le donne alla ruota: nuova regola

Intanto qualche critica è giunta fino alla produzione, questo è chiaro. Col sorriso sul volto, Gerry Scotti aveva sottolineato come fosse arrivato qualche commento in merito al posizionamento dei concorrenti alla ruota. Le donne, soprattutto giovani, erano puntualmente alla sua sinistra. Per questo motivo, non molto tempo fa, si è deciso di avvicinare gli uomini.

Pur ribadendo come quel posizionamento fosse frutto del caso, cosa che lascia qualche dubbio, da allora si è deciso di rispettare la nuova regola non scritta. Anche durante La Ruota dei Campioni e nella puntata di stasera, 1 dicembre, l’unica donna alla ruota è stata posta al massimo della distanza da Gerry che, giunto a 69 anni, dovrebbe un po’ modificare alcuni suoi modi.