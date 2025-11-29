Samira Lui e Gerry Scotti fanno i cattivelli durante la puntata del 29 novembre de La Ruota della Fortuna

Serata dopo serata, La Ruota della Fortuna diventa sempre più avvincente. Il merito è anche della sempre maggiore complicità tra i due conduttori che, nella serata di sabato 29 novembre, mostrano il loro lato più pungente e cattivello. E non mancano da parte di Samira Lui le bonarie prese in giro a Gerry Scotti che resta letteralmente di stucco.

La battuta pungente di Samira Lui

Samira Lui è sempre più vivace e sicura di sé. L’ex concorrente del Grande Fratello – pronta a condurre uno show tutto suo e forse anche a Sanremo – si muove ormai con grande libertà nello studio de La Ruota della Fortuna e si dimostra in grado di tenere testa persino al veterano della televisione che lo affianca. Sul tabellone si parla di valute monetarie, tra cui il peso messicano.

La battuta a Gerry Scotti è servita su un piatto d’argento: “Io di peso ne ho parecchio” afferma con autoironia. Da Gerry ce lo si aspetta, il presentatore ha sempre scherzato sulla propria stazza imponente. Quella che non ci aspettavamo è, invece, la pronta risposta di Samira Lui, che ribatte: “Lei vale molto”. Mentre Gerry resta di stucco, il pubblico in studio esplode in un irrefrenabile scoppio di ilarità.

Il legame con Gerry Scotti

Se di fronte alle telecamere Gerry e Samira si mostrano così affiatati è perché tra loro vi è una vera e profonda amicizia. “Con Gerry c’è stato un feeling immediato, ci prendiamo in giro, in scena e dietro le quinte” ha raccontato lei. Mentre lui si dichiara “orgoglioso del nostro rapporto” e “contento di lavorare con una ragazza così bella, perbene e capace”.

La stima e l’affetto è tale che si dice che Gerry Scotti potrebbe essere al fianco di Samira anche nel giorno per lei più importante. La bella Lui fa coppia fissa con l’imprenditore Luigi Punzo e le nozze sono sempre più vicine. Il settimanale Diva e Donna rivela che a fare da testimone alla sposa sarà proprio Gerry. Nessuno dei due – entrambi molto riservati – ha confermato nulla, ma a guardarli scherzare in studio, la notizia appare decisamente plausibile, se non decisamente probabile.

Il campione più alto de La Ruota della Fortuna

I commenti sull’aspetto fisico non si fermano e, affiancandosi al nuovo campione, Samira commenta stupita: “’Mazza che alto”. Perché Mauro, pallavolista professionista del Molise, è davvero il concorrente più alto di quest’edizione de La Ruota della Fortuna. Pur non eccellendo nella manche iniziale, il concorrente ha portato avanti un gioco silenzioso e costante, aggiudicandosi infine la vittoria finale.

Spodestato dopo una sola puntata Stefano di Seregno, che la sera prima si era portato a casa un bel bottino da oltre 30.000 euro. Mauro è più fortunato. Purtroppo, non indovina le prime due opzioni del gioco finale, ma si rifà con la terza. Perde così 15.100 euro, ma con una busta numero 3 baciata dalla dea bendara vince ben 100.000 euro. Gaudio e giubilo in studio: parte la standing ovation e tutti urlano il suo nome in coro. E per lui potrebbe essere solo l’inizio…