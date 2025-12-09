Ascolti TV dell’8 dicembre, è il giorno di Sandokan. La Rai respira dopo De Martino

Content editor di tv, musica e spettacolo. Appassionata di televisione da sempre, designer di gioielli a tempo perso: ama i particolari, le storie e tutto quello che brilla.

Non c’è giorno di festa che tenga quando in tv c’è Sandokan. Il nuovo fenomeno televisivo, in onda su Rai1 con Can Yaman nelle vesti della novella Tigre della Malesia, si è scontrato con il Grande Fratello di Simona Ventura, che procede rapidamente verso la finale. Sulle altre Reti, abbiamo invece assistito alla consueta programmazione attesa per il lunedì sera. Su Rete4 abbiamo infatti visto Quarta Repubblica con Nicola Porro, mentre su Rai3 è stata trasmessa una nuova puntata de Lo Stato delle Cose di Massimo Giletti, in onda dopo l’aggressione subita. La sfida in access prime time tra Stefano De Martino e Gerry Scotti è stata, come sempre, senza esclusione di colpi.

Su Rai2, invece, abbiamo visto 1917, quando su Italia1 andava in onda Fast X. Ma chi ha vinto la gara degli ascolti dell’8 dicembre? I risultati parlano di una vittoria netta da parte della prima Rete che, finalmente, dopo settimane di difficoltà riesce a imporsi con grandi numeri. E dire che Sandokan era stato rimandato di mese in mese: chi si immaginava un successo come questo? Vediamo tutti i risultati.

Prima serata, ascolti tv dell’8 dicembre

Su Rai1 Sandokan ha interessato 4.424.000 spettatori pari al 27.6% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 1917 intrattiene 458.000 spettatori pari al 2.6%. Su Italia1 Fast X incolla davanti al video 911.000 spettatori con il 5.8%. Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 932.000 spettatori (6.2%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza 557.000 spettatori (4.3%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 911.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 GialappaShow ottiene 676.000 spettatori (4.2%). Sul Nove Little Big Italy raduna 365.000 spettatori con il 2.1%.

Access Prime Time, dati dell’8 dicembre

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 3.906.000 spettatori (20.2%) e Affari Tuoi arriva a 4.569.000 spettatori (22.4%). Su Canale5, La Ruota della Fortuna raccoglie .000 spettatori pari al %. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 466.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.256.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.061.000 spettatori (5.5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.314.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 792.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 590.000 spettatori e il 2.9% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.602.000 spettatori (7.9%). Su Tv8 Foodish arriva a 488.000 spettatori e il 2.4%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 408.000 spettatori con il 2%.

Ascolti tv Preserale, dati dell’8 dicembre

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto 3.106.000 spettatori pari al 21.2%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.146.000 spettatori pari al 24.7%. Su Rai2, dopo TGSport Sera (343.000 – 2.5%), Road to Milano-Cortina 2026 conquista 223.000 spettatori con l’1.4%, mentre 9-1-1: Lone Star è visto da 313.000 spettatori con l’1.7%. Su Italia1 Grande Fratello segna 467.000 spettatori (3.3%) e Studio Aperto Mag sigla 451.000 spettatori (3%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 757.000 spettatori (4.3%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.445.000 spettatori (14.4%). A seguire Blob segna 1.043.000 spettatori (5.7%), mentre Nuovi Eroi sigla 903.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 10 Minuti interessa 895.000 spettatori (5.4%), mentre La Promessa intrattiene 980.000 spettatori (5.4%). Su La7 Ignoto X raduna 236.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 Love Bugs conquista 205.000 spettatori (1.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (385.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 664.000 spettatori con il 3.6%.

