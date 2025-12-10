Ascolti tv del 9 dicembre, L’altro ispettore contro La notte nel cuore. De Martino al solito

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Stefano De Martino

Il martedì sera televisivo ha visto contrapporsi due fiction: su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata de L’altro ispettore, mentre su Canale 5 La notte nel cuore.

Invece è saltato l’appuntamento con Francesca Fagnani e il suo spin off Belve Crime. La trasmissione di Rai 2 è stata sostituita col film fantascientifico, Moonfall. Su Rai 3 Veronica Pivetti ha condotto Amore Criminale dove si è parlato del caso di Aurelia Laurenti.

Italia 1 ha trasmesso Le Iene Show, mentre su Rete 4 è tornato l’appuntamento con È sempre Cartabianca dove Bianca Berlinguer si è occupata della difficoltà di molte famiglie in vista delle Feste di Natale. Su La7 è andato in onda DiMartedì.

Per quanto riguarda il prime time la sfida è sempre tra Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5.

Prima serata, ascolti tv del 9 dicembre: vince L’altro ispettore

Su Rai 1 L’altro ispettore incolla al piccolo schermo 2.791.000 spettatori pari al 16.7% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.319.000 spettatori con uno share del 14.9%. Su Rai2 Moonfall intrattiene 484.000 spettatori pari al 2.8%. Su Italia1 Le Iene interessa a 1.246.000 spettatori con il 10.5%.

Su Rai3 Amore Criminale segna 820.000 spettatori (4.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 576.000 spettatori (4.5%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.255.000 spettatori e il 7.7%. Su Tv8 X Factor – Il Cammino Verso la Vittoria ottiene 241.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 471.000 spettatori con il 2.8%.

Access Prime Time, dati del 9 dicembre: Gerry Scotti vola

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.017.000 spettatori (20%) e Affari Tuoi arriva a 4.600.000 spettatori (21.5%) dalle 20:49 alle 21:41. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.386.000 – 21.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.274.000 spettatori pari al 24.8%.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 463.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.088.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.009.000 spettatori (5%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.396.000 spettatori (6.6%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 979.000 spettatori e il 4.8% nella prima parte e 743.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.732.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Foodish arriva a 519.000 spettatori e il 2.5%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 495.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 9 dicembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.214.000 spettatori pari al 22.9%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.565.000 spettatori pari al 27.1%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.033.000 spettatori (15.6%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.689.000 spettatori (17.2%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (309.000 – 2.4%), 9-1-1: Lone Star è visto da 268.000 spettatori con l’1.7% e 9-1-1 478.000 spettatori con il 2.6% Su Italia1 Grande Fratello segna 367.000 spettatori (2.7%) e Studio Aperto Mag sigla 321.000 spettatori (2.1%), mentre C.S.I. Miami segna 616.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.272.000 spettatori (13.3%). A seguire Blob segna 1.019.000 spettatori (5.4%), mentre Nuovi Eroi sigla 826.000 spettatori (4.2%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 863.000 spettatori (5.3%), mentre La Promessa appassiona 1.030.000 spettatori (5.5%). Su La7 Ignoto X raduna 270.000 spettatori pari all’1.9%. Su Tv8 Love Bugs conquista 211.000 spettatori (1.2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (387.000 – 3.1%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 783.000 spettatori con il 4.2%.

