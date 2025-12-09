Ad Affari Tuoi, le concorrenti litigano a causa dell'offerta del Dottore e il finale è una beffa.

Tensione e dibattiti: la puntata del 9 dicembre di Affari Tuoi è stata piuttosto movimentata, con Stefano De Martino a fare da padrone di casa ad uno show che porta ormai il suo marchio.

Affari Tuoi, lo scontro fra Luisa e Giulia

A giocare al celebre game show è arrivata questa volta Luisa dalla Campania. La concorrente napoletana ha svelato a Stefano De Martino che fa la gioielliera e ha scelto di farsi accompagnare in questa avventura dalla figlia Giulia, che lavora e vive ormai da tempo in Portogallo.

Le due donne hanno iniziato la partita con il pacco numero 2, eliminando in breve tempo le cifre basse da 10, 1, 50 e 100 euro. A metà partita il primo cambio, con Luisa che ha scelto il numero, poi le proposte rifiutate del Dottore. La situazione è però precipitata quando la concorrente ha accettato un nuovo cambio, ma il montepremi da 300mila euro è sfumato. A quel punto il Dottore ha iniziato a fare offerte sempre più basse, forte anche della “sparizione” del premio di 200mila euro. Nonostante ciò la concorrente ha resistito alla tentazione, seguendo il proprio istinto e quello della figlia.

“A vederli mi fanno effetto, ma ho voglia di giocare perché mi sto divertendo”, ha commentato, scartando l’assegno di 35mila euro che Stefano De Martino ha prontamente distrutto.

E quando anche i 10mila e i 30mila sono andati in fumo, Luisa si è trovata di fronte ad un bivio: accettare l’ultimissima offerta del Dottore di 26mila oppure continuare.

Ed è qui che le due donne si sono trovate in disaccordo, con Giulia convinta di voler continuare il gioco, tentando la fortuna, e Luisa pronta ad accettare i soldi offerti. Alla fine, dopo una breve discussione, ad avere la meglio è stata proprio Luisa che ha scelto di portarsi a casa l’assegno del Dottore.

La sua decisione si è però rivelata poco dopo un errore. Il suo pacco – il numero 13 – conteneva infatti 75mila euro. Luisa dunque è tornata a casa vincendo 26mila euro, ma avrebbe potuto ottenere molto di più se avesse seguito il consiglio della figlia.

Stefano De Martino, dal preserale alla prima serata

Stefano De Martino è pronto a giocarsi nuove carte nel mondo della televisione italiana. Attualmente al timone del fortunato Affari Tuoi su Rai 1, il conduttore è al centro di voci insistenti su un possibile nuovo show musicale in prima serata per la prossima stagione. Un progetto che potrebbe rappresentare il trampolino di lancio verso un futuro ruolo sul palco di Sanremo. Nomi come Carlo Conti e Milly Carlucci restano in lizza per la conduzione del festival, ma De Martino potrebbe scalare posizioni, consolidando il suo status di volto di punta della rete.

Non mancano però le incognite: alcune fonti segnalano una possibile frenata su un progetto con Gianni Morandi, complici gli ascolti di Affari Tuoi. Parallelamente si parla anche di un ritorno di Stasera Tutto è Possibile su Rai 2, un’occasione per De Martino di alternare intrattenimento leggero e grande spettacolo, continuando a costruire una carriera televisiva versatile e sempre più ambiziosa.

