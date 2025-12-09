La Ruota della Fortuna, il campione Alessandro stupisce Gerry. Colpo basso sul finale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il pre-serale di Canale 5 ormai è un solo volto: quello di Gerry Scotti. Il conduttore non sbaglia un colpo, regalando ogni sera leggerezza e divertimento ai telespettatori che lo premiano con ascolti record. La puntata del 9 dicembre de La Ruota della Fortuna è stata, come di consueto, emozionante. Il programma d’altronde ha tutti i numeri per appassionare e lasciare col fiato sospeso, fra vincite altissime e colpi di scena.

La Ruota della Fortuna, il campione Alessandro stupisce Gerry

A dominare la puntata del 9 dicembre di Affari Tuoi è la sfida consueta fra Gerry Scotti e Samira Lui. I due formano ormai una coppia affiatata e i loro scambi di battute nello show sono sempre più divertenti. Così la showgirl sfida il conduttore con le domande sul galateo: “Se incrocio le forchette sul piatto cosa significa?”, chiede, scatenando l’ilarità di Gerry quando fra le risposte c’è la richiesta di altro vino.

Il presentatore poi svela di essere ghiotto di aglio. “Ne mangio tanto, così, semplicemente”, rivela e Samira non può che rispondere: “Mi dica quando lo mangia che non mi avvicino”, fra le risate del pubblico.

Ma il vero protagonista della puntata del 9 dicembre è il super campione Alessandro. Un vero e proprio prodigio che indovina le risposte al primo colpo, accumula un montepremi altissimo e colleziona una vittoria dietro l’altra. “Questa è una puntata strana – commenta Gerry, rivolgendosi poi agli sfidanti -. Voi due potete andare al bar!”.

“Vince tutto lui”, commenta Samira. Una risposta dopo l’altra infatti il campione Alessandro ha accumulato un montepremi superiore ai 26mila euro per un totale, in due sere, di 33.500 euro. Tutto però è cambiato a La Ruota delle Meraviglie dove il concorrente ha sbagliato di seguito le risposte di due tabelloni. Poi il ribaltone, con una soluzione difficilissima data in pochi secondi.

Alessandro ha così potuto aprire l’unica busta aperta, portandosi a casa però una cifra bassissima, pari a 100 euro. Una delusione per il campione che in questa puntata de La Ruota della Fortuna è riuscito a svelare una grande preparazione e prontezza mentale. L’unica consolazione? Come svela spesso Gerry quella di riprovarci la prossima puntata, perché la “ruota gira, eccome se gira”.

La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, sfida in prima serata

Dal consueto scontro dell’access prime time potrebbe nascere presto una vera e propria guerra per la prima serata. Secondo quanto rivelato da Dagospia infatti La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi sarebbero pronti per nuove puntate speciali progettate per andare in onda nel prime time.

La proposta nascerebbe dalla volontà delle reti di sfruttare il gran seguito già guadagnato nel preserale per coprire vuoti di palinsesto e massimizzare l’audience, trasformando il consueto duello in un autentico scontro diretto in prime time, con tornei, eventi ad alto spettacolo e un format più ampio pensato proprio per la fascia più competitiva della sera.

Per il conduttore di Rai 1, Stefano De Martino, potrebbe essere l’occasione per mostrare un lato del programma più creativo e spettacolare, lontano dalle tensioni del preserale. Nel frattempo su Canale 5, la leadership di Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna sembra consolidarsi. La formula collaudata del quiz show resta un punto di riferimento per il pubblico, spingendo la rete a puntare fortemente su di lui.

