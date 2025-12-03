Ascolti tv del 2 dicembre, debutta L’altro ispettore. Occhi puntati su Gerry Scotti

Su Rai 1 ha debuttato "L'altro ispettore" con Cesare Bocci, su Rai 2 è tornato "Belve". E Canale 5 puntata tutto sul prime time con Gerry Scotti

IPA Gerry Scotti conduce "La Ruota della Fortuna"

Martedì 2 dicembre ha debuttato su Rai 1 la fiction L’altro ispettore con Cesare Bocci e Alessio Vassallo. Canale 5 ha risposto con La Notte nel Cuore. Mentre su Rai 2 Francesca Fagnani ha condotto un’altra puntata di Belve.

Dopo il clamoroso successo di Sandokan, Rai 1 spera di replicare se non a quei livelli piazzando si almeno al vertice degli ascolti della serata con L’altro ispettore. Intanto Francesca Fagnani ha intervistato a Belve Stefania Sandrelli e Sabrina Salerno. E Maria De Filippi è l’ospite d’eccezione. Su Rai 3 Veronica Pivetti ha condotto Amore Criminale.

Italia 1 ha trasmesso la partita di Coppia Italia, Juventus-Udinese. Mentre Rete 4 a È sempre Cartabianca si è parlato del peso economico del Natale. Su La7 l’appuntamento è stato con DiMartedì.

Nel prime time Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna resta il padrone incontrastato. Ormai non ci sono speranze per Stefano De Martino. Ma la Rai si consola con la prima serata.

Prima serata, ascolti tv del 2 dicembre: vince L’altro ispettore

Su Rai 1 L’altro ispettore incolla al piccolo schermo 3.184.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale5 La Notte nel Cuore ha conquistato 2.511.000 spettatori con uno share del 16.5%.Su Rai2 Belve intrattiene 1.390.000 spettatori pari all’8.9%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Juventus-Udinese incolla davanti al video 2.623.000 spettatori con il 12.8%. Su Rai3 Amore Criminale segna 776.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 562.000 spettatori (4.2%). Su La7 DiMartedì raggiunge 1.278.000 spettatori e il 7.6%. Su Tv8 X Factor ottiene 555.000 spettatori (3.6%). Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 533.000 spettatori con il 3.1%.

Access Prime Time, dati del 2 dicembre: Gerry Scotti vola sempre più in alto

Su Rai1 Cinque Minuti interessa 4.349.000 spettatori (21.3%) e Affari Tuoi arriva a 4.631.000 spettatori (21%) dalle 20:48 alle 21:40. Su Canale5 La Ruota della Fortuna raccoglie 5.743.000 spettatori pari al 26.2% dalle 20:44 alle 21:52.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 502.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 Coppa Italia Live raduna 868.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 1.041.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.525.000 spettatori (7%). Su Rete4 4 di Sera raggiunge 957.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 679.000 spettatori e il 3.1% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.804.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Foodish arriva a 478.000 spettatori e il 2.2%. Sul Nove The Cage – Prendi e Scappa raccoglie 475.000 spettatori con il 2.2%. Su La5 Uomini e Donne raggiunge 288.000 spettatori e l’1.4%. Su RealTime Casa a Prima Vista arriva a 645.000 spettatori e il 3%.

Ascolti tv Preserale, dati del 2 dicembre

Su Rai1 L’eredità – La sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.369.000 spettatori pari al 23.3%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.752.000 spettatori pari al 27.5%. Su Canale5 Avanti il Primo ha intrattenuto 2.441.000 spettatori (18%), mentre Avanti un Altro ha convinto 3.373.000 spettatori (20.9%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (454.000 – 3.4%), Road to Milano-Cortina 2026 interessa 144.000 spettatori con lo 0.9%, mentre N.C.I.S. Los Angeles conquista 424.000 spettatori con il 2.2%. Su Italia1 Grande Fratello segna 404.000 spettatori (2.9%) e Studio Aperto Mag sigla 335.000 spettatori (2.2%), mentre C.S.I. Miami segna 669.000 spettatori (3.6%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.362.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 978.000 spettatori (5.1%), mentre Nuovi Eroi sigla 852.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 10 Minuti interessa 782.000 spettatori (4.6%), mentre La Promessa intrattiene 1.000.000 spettatori (5.2%). Su La7 Ignoto X raduna 267.000 spettatori pari all’1.8%. Su Tv8 Love Bugs conquista 208.000 spettatori (1.1%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (375.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 758.000 spettatori con il 4%.

