La Ruota della Fortuna, la partita si stravolge sul finale. E Gerry si emoziona per un ospite speciale

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

Ufficio stampa Mediaset Gerry Scotti a "La Ruota della Fortuna"

La puntata de La Ruota della Fortuna andata in onda martedì 2 dicembre ha avuto un sapore decisamente diverso dal solito. I colpi di scena al tabellone si sono intrecciati a un’atmosfera particolarmente familiare, complice la presenza di un ospite speciale seduto tra il pubblico: Edoardo Scotti.

Un inizio fuori dagli schemi che ha fatto da cornice al match del giorno, con il campione Mauro pronto a difendere il suo titolo contro i nuovi sfidanti, Alessandro e Gabriella. Una sfida che, complici gli imprevisti della puntata, ha avuto un epilogo inaspettato.

“La Ruota della Fortuna”, Gerry si emoziona per uno spettatore speciale

Nella puntata di martedì 2 dicembre de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti si è mostrato più emozionato del solito. Tra il pubblico, infatti, c’era uno spettatore davvero speciale: suo figlio Edoardo.

“Si capisce che i bambini lo hanno fatto uscire questa volta perché di solito a quest’ora ne sta lavando uno o ne sta mettendo a letto un altro” ha scherzato Gerry introducendo una puntata in cui, volente o nolente, anche Edoardo è finito per diventare protagonista.

Una presenza speciale che ha dato un tono diverso fin all’inizio del match, che ha visto scendere in campo il campione Mauro, già forte di quasi 200mila euro accumulati nel suo percorso, insieme ai due sfidanti del giorno, Alessandro e Gabriella.

E proprio nel primo tabellone, Samira ha colto la palla al balzo per coinvolgere ancora il giovane ospite: ha messo alla prova Gerry con una domanda curiosa sul tap tap, e il conduttore, divertito, ha passato subito la responsabilità al figlio, che però ha dato la risposta sbagliata. “Tale padre, tale figlio”, ha commentato Samira tra le risate dello studio.

Alessandro, da concorrente sfortunato a campione

I tabelloni, fin dall’inizio della puntata, sembravano parlare chiaro: il campione in carica Mauro aveva tutte le carte in regola per riconfermarsi. L’andamento degli enigmi, la sicurezza nei primi giri e il pubblico già pronto ad applaudirlo lasciavano pensare che il match fosse segnato. E invece, a sorpresa, la serata ha preso una piega completamente diversa.

Alessandro, lo sfidante, è diventato campione al termine di una puntata che sembrava scritta per metterlo alla prova. Non una, non due, ma ben tre bancarotte: una sequenza che avrebbe scoraggiato chiunque, perché vedere il proprio montepremi azzerarsi così spesso può davvero mandare in tilt.

E invece no: Alessandro è apparso saldo, concentrato, e quella costanza ha pagato. “Bisogna crederci fino alla fine. Se si fosse rassegnato non sarebbe diventato campione”, ha detto Gerry, orgoglioso prima di annunciare l’ultima manche: la ruota delle meraviglie.

Il titolo era “Porta”, e per Alessandro è diventato una sorta di percorso a ostacoli. Tre tabelloni, tre opportunità: nel primo ha trovato subito la combinazione giusta e ha acceso una busta verde.

Gli altri due, però, si sono rivelati più complicati: è arrivato così alla fine del gioco con una sola busta verde conquistata e una sola chance per ribaltare davvero l’andamento della puntata.

E quella chance è valsa oro: nella busta c’erano 20mila euro, un premio che ha cambiato completamente il senso della sua serata e che si è aggiunto ai 9.800 euro vinti durante il gioco, trasformando una puntata nata in salita in una vera vittoria.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!