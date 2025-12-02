Affari Tuoi, è il turno di Sandokan. Stefano De Martino ed Herbert si scatenano

Content e lifestyle editor, copywriter e traduttrice, innamorata delle storie: le legge, le scrive, le cerca. Parla di diversità, inclusione e di ciò che amano le nuove generazioni.

IPA Stefano De Martino conduce "Affari Tuoi"

Stefano De Martino è tornato con una nuova puntata di Affari Tuoi, in un’atmosfera particolarissima. Nella puntata del 2 dicembre a mettersi in gioco c’è infatti un concorrente che, nel corso delle settimane, è riuscito a farsi voler bene da pubblico e conduttori: Sandokan.

“Affari Tuoi”, Stefano ed Herbert esilaranti con Sandokan

Fabio arriva dal Molise, gioca con il pacco numero 3 e nella vita ha fatto per anni l’animatore, per poi scegliere di fare il cuoco. Ma soprattutto, è un concorrente presente da così tante puntate che ormai è diventato un personaggio fisso, quasi parte del cast.

E forse è proprio per questo che Stefano si lascia andare a una raffica di battute: con Sandokan ha preso confidenza, e lo spettacolo viene naturale.

Al suo fianco c’è il cugino Andrea, che Herbert ribattezza subito “Tarzan” per via della chioma ribelle. Una caratteristica di famiglia: “A Bojano non c’è un barbiere?”, scherza il comico nel dare il via a una puntata che parte un filo in salita.

Sandokan infatti apre subito lo 0 euro, ma gli altri tre pacchi scelti sono rossi. E uno di questi è il più ambito: quello da 300mila euro. Pure il pacco nero, pescato tra i primi tiri, non scherza: dentro ci sono 50mila euro.

Come sempre, uno degli obiettivi è scovare il pacco di Gennarino all’inizio, così da portarsi a casa il bonus. “Sei il santo dei cani, Santocan!”, lo incita Herbert. Ma niente: Gennarino non salta fuori.

Arriva così la prima proposta del Dottore: un cambio pacco. Fabio non ha numeri del cuore particolari e decide di restare fedele al suo 3.

Sandokan, il dilemma del cambio pacco

La tripletta successiva è un mix di colpi di scena: blu che rincuorano, rossi che spaventano. Il Dottore fiuta l’incertezza e gli propone 20mila euro, ma Sandokan non ci pensa troppo: rifiuta.

In testa ha un obiettivo chiarissimo (aprire un’hamburgeria nel suo paese) e vuole giocarsi ogni possibilità per portarsi a casa un contributo vero, qualcosa che possa trasformare quel sogno in un progetto concreto.

Quando sul tabellone restano cinque blu e tre rossi, arriva un nuovo cambio pacco. Fabio dice di no anche stavolta. Dopo un altro tiro, l’offerta sale a 25mila euro: rifiutata di nuovo.

La partita però inizia a irrigidirsi: restano quattro blu, tra cui Gennarino, e appena due rossi. Il Dottore decide di testare davvero Sandokan e gli propone ancora un cambio.

E qui Fabio si apre: “Il cambio mi spaventa. Credo molto al destino, ma è la terza volta che me lo propone… So che poi non avrei il coraggio di aprire il 3. Forse non ha senso cambiare se poi non lo apro”, ragiona ad alta voce.

Per fortuna c’è il cugino Andrea, molto più deciso: lui il pacco lo cambierebbe al volo. Fabio alla fine si fida e prende il numero 6. Scelta azzeccatissima: dentro ci sono solo 500 euro, un sospiro di sollievo per tutti.

A questo punto, dopo una serie di aperture e un’altra offerta, in gioco restano quattro valori pesanti: Gennarino, 100 euro, 75mila e 200mila. E, inevitabilmente, arriva un nuovo cambio, ma lui rifiuta.

E anche in questo caso, il cambio sarebbe stato una scelta giusta: “Siamo sfigati“, dice aprendo il suo 6, dove c’è proprio Gennarino.

