Ascolti tv del 23 dicembre, Antonella Clerici brilla tra i fornelli

Antonella Clerici è tornata in prima serata su Rai 1, Canale 5 ha trasmesso "Io sono Farah" e De Martino e Scotti si fanno la guerra: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici è tornata in prima serata su Rai 1 per condurre una trasmissione speciale. Si tratta sempre di cucina ma il programma è diverso dal consueto È sempre mezzogiorno. La presentatrice ha condotto Cena di Natale. La Festa della cucina italiana, per celebrare l’ingresso nel Patrimonio Unesco.

Su Canale 5 invece è andata in onda un’altra puntata di Io sono Farah. Mentre Rete 4 ha mantenuto il solito appuntamento con È sempre Cartabianca dove si è parlato della manovra economica e delle festività natalizie. Italia 1 ha trasmesso il film Miracolo nella 34a strada.

La7 invece ha mandato in onda uno speciale su Donald Trump. Su Rai 2 abbiamo visto il film Uno Rosso e su Rai 3 Gloria.

Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 e Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 continuano a tenere compagnia al pubblico.

Prima serata, i dati del 23 dicembre

Nella serata di ieri, martedì 23 dicembre 2025, su Rai1 Cena di Natale – La Festa della Cucina Italiana con Antonella Clerici interessa 2.437.000 spettatori pari al 16.8% di share. Un ottimo risultato, che ha permesso di scalzare Canale5: con Io Sono Farah conquista 2.495.000 spettatori con uno share del 15.1%.

Su Rai2 Uno Rosso intrattiene 828.000 spettatori pari al 5.3%, mentre su Italia1 il classico natalizio Miracolo nella 34a strada incolla davanti al video 1.289.000 spettatori con il 7.9%. Su Rai3 Gloria segna 640.000 spettatori (3.6%). Su Rete4 È Sempre Cartabianca totalizza 631.000 spettatori (5%). Su La7 Tutto Trump – Un Anno da Presidente raggiunge 659.000 spettatori e il 3.9%. Su Tv8 A Merry Royal Christmas ottiene .000 spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – La Notte dei Tesori raduna .000 spettatori con il %.

Sul 20 Il signore degli anelli – Le due torri fa sintonizzare 473.000 spettatori (3.7%). Su Rai4 Chi è senza colpa è scelto da 332.000 spettatori (1.8%). Su Iris Il grande sentiero è seguito da 253.000 spettatori pari all’1.6%. Su RaiMovie Non così vicino sigla 378.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti dell’Access Prime Time

Nell’Access Prime Time continua la sfida tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. Su Rai1 Affari Tuoi arriva a 4.474.000 spettatori (22.7%), mentre Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna (4.164.000 – 21.5%), La Ruota della Fortuna raccoglie 5.481.000 spettatori pari al 27.9%, consacrando il gioco Mediaset vincitore ancora una volta.

Su Rai2 F.B.I. International è la scelta di 492.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.060.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è seguito da 969.000 spettatori (5.1%), mentre Un Posto al Sole appassiona 1.340.000 spettatori (6.8%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 880.000 spettatori e il 4.6% nella prima parte e 657.000 spettatori e il 3.3% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 1.490.000 spettatori (7.6%).

Preserale, gli ascolti del 23 dicembre

Nel preserale, su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ottiene 3.404.000 spettatori pari al 24.8%, mentre L’Eredità coinvolge 4.454.000 spettatori pari al 27.2%. Su Canale5 Caduta Libera – Inizia la Sfida intrattiene 1.768.000 spettatori (14.1%), mentre Caduta Libera convince 2.395.000 spettatori (15.7%). Su Rai2, dopo TGSport Sera (333.000 – 2.7%), 9-1-1: Lone Starconquista 324.000 spettatori con il 2.1% e 9-1-1 504.000 spettatori con il 2.9%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 587.000 spettatori (4.2%), mentre C.S.I. – Scena del Crimine segna 725.000 spettatori (4.2%). Su Rai3 le news dei TGRtengono informati 2.266.000 spettatori (13.6%). A seguire Blob segna 1.085.000 spettatori (6.2%), mentre Via dei Matti n° 0 sigla 745.000 spettatori (4.1%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 1.008.000 spettatori (6.2%), mentre La Promessaintrattiene 1.098.000 spettatori (6.2%). Su La7 Ignoto X raduna 233.000 spettatori pari all’1.6%. Su Tv8 4 Hotelconquista 306.000 spettatori (2%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (384.000 – 2.9%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 625.000 spettatori con il 3.5%.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!