Ascolti tv del 15 marzo, Sabrina Ferilli di nuovo protagonista sulla Rai

Sabrina Ferilli è di nuovo protagonista della prima serata in Rai, venerdì 15 marzo. Questa volta è Rai2 dove è stato trasmesso il film di Leonardo Pieraccioni, Il sesso degli angeli. Mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Terra Amara.

Dunque, dopo il successo della fiction Gloria, Sabrina Ferilli torna su Rai 2 con il film in prima visione, Il sesso degli angeli, una commedia leggera e divertente che tocca temi attuali come la prostituzione legale e il matrimonio per i preti, giocando sulla contrapposizione tra realtà completamente diverse.

Su Rai 1 invece Antonella Clerici conduce The Voice Senior, con l’ultima puntata dedicata alle “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio”. I giudici Loredana Berté, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa costruiscono così le loro squadre che si sfideranno nei prossimi appuntamenti.

Canale 5 risponde ad Antonellina con una nuova puntata della fiction turca, Terra Amara, arrivata ormai all’ultima stagione. La tensione è alle stelle: Zuleyha è sempre più infastidita dalla presenza di Hakan di cui un tempo era innamorata. E al culmine di un ligio, parte un colpo di pistola.

Su Rete 4 a Quarto Grado ci si occupa del caso di Alessia Pifferi, la 37enne imputata per l’omicidio volontario pluriaggravato della figlia Diana, di 18 mesi. La bimba è morta di stenti dopo essere stata abbandonata a casa, da sola, per sei giorni. Intanto in aula è scontro totale tra gli psichiatri. Al centro della puntata, anche la vicenda di Liliana Resinovich, la donna ritrovata senza vita in un bosco, vicino alla sua casa, il 5 gennaio 2022 a Trieste. Le indagini proseguono e gli inquirenti stanno indagando per capire se qualcuno fosse interessato al tesoretto della donna.

Prima serata, ascolti tv 15 marzo: vince Clerici

Nella serata di ieri, venerdì 15 marzo 2024, su Rai1 The Voice Senior ha conquistato 3.673.000 spettatori pari al 23.2% di share. Su Canale5 Terra Amara ha incollato davanti al video 2.910.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 Il sesso degli angeli è la scelta di 1.195.000 spettatori (6.2%). Su Italia1 The Great Wall ha incollato davanti al video 1.032.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 Chi è senza peccato – The Dry segna 666.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Quarto Gradototalizza un a.m. di 1.125.000 spettatori (7.7%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 773.000 spettatori e il 5.4%. Su Tv8 il debutto in chiaro di MasterChef 12 ottiene 428.000 spettatori con il 2.8% (primo episodio a 487.000 e il 2.6%, secondo episodio a 363.000 e il 3.2%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna 1.046.000 spettatori (5.5%). Sul 20 Snakes on a Plane arriva a 249.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 Hercules – Il guerriero è scelto da 239.000 spettatori (1.2%). Su Iris I tre giorni del Condor è seguito da 354.000 spettatori pari all’1.9%. Su RaiMovie Behind Enemy Lines raduna 253.000 spettatori con l’1.3%. Su RaiPremium Le Indagini di Lolita Lobosco 3 sigla 250.000 spettatori (1.3%). Su La5 la replica della puntata del Grande Fratello interessa 129.000 spettatori (1%).

Access Prime Time: ascolti tv 15 marzo

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.712.000 spettatori (23.4%) e Affari Tuoiconquista 5.756.000 spettatori (27.3%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.294.000 spettatori pari al 15.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 456.000 spettatori pari al 2.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.358.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.600.000 spettatori (7.8%) e Un Posto al Sole appassiona 1.725.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di Domaniha raggiunto 601.000 spettatori e il 2.9%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.572.000 spettatori (7.5%). Su Tv8 100% Italia arriva a 521.000 spettatori pari al 2.5%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 622.000 spettatori (3%). Su RealTime Casa a Prima Vista in replica raduna 359.000 spettatori (1.7%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.315.000 spettatori pari al 24.7%, mentre L’Eredità ha coinvolto 4.597.000 spettatori pari al 28%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.080.000 spettatori (16.7%), mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.293.000 spettatori (21%). Su Rai2 il TG2 delle 18:15 informa 301.000 spettatori (2.8%) e TGSport Sera totalizza 459.000 spettatori (3.8%), mentre N.C.I.S. – Unità Anticrimine raccoglie 367.000 spettatori (2.4%) e S.W.A.T. è visto da 513.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 358.000 spettatori con il 2.5% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 508.000 spettatori con il 2.8%. Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.167.000 spettatori (12.6%). A seguire Blob segna 933.000 spettatori (5%) e Caro Marziano raccoglie 1.159.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Terra Amara interessa 520.000 spettatori (2.8%). Su La7 Bull raduna 150.000 spettatori pari all’1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 384.000 spettatori (2.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 616.000 spettatori con il 3.6%.