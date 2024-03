Ascolti tv del 22 marzo, Loredana Bertè in gran forma a The Voice Senior dopo il ricovero

Su Rai 1 è andata in onda la semifinale di "The Voice Senior" e si è scontrata con "Terra Amara" su Canale 5

Su Rai 1 in prima serata venerdì 22 marzo è andata in scena la seminale di The Voice Senior, conduce ovviamente Antonella Clerici. E ancora una volta lo scontro diretto è con Terra Amara su Canale 5. Rai 3 ha proposto il documentario Mostruosamente Villaggio, sulla vita e la carriera del grande attore.

La simpatia di Antonella Clerici e il talento dei suoi concorrenti a The Voice Senior ha intrattenuto il pubblico di Rai 1 venerdì 22 marzo. I cantanti in gara hanno avuto l’ultima possibilità di sfondare e passare alla finale. Tra i giudici Arisa, Gigi D’Alessio, Clementino, Loredana Bertè si mostra in gran forma dopo il ricovero in ospedale.

Su Canale 5 la nuova puntata di Terra Amara ha visto Zuleyha disperata nel tentativo di saldare i debiti, in un crescendo di tensione e incertezza.

Paolo Villaggio è il protagonista del documentario, Mostruosamente Villaggio, che è andato in onda su Rai 3. Luca Bizzarri accompagna i telespettatori nei luoghi del cuore di quella città, attraverso memorie e ricordi inediti. Con la mitica Bianchina entra nel mondo di Fantozzi, maschera tanto amata quanto detestata dal suo inventore, motivo di un successo duraturo, ma anche di tanti tormenti. Ambizioso e generoso, Villaggio era un uomo acuto, intelligente e molto più complesso di quanto sembrasse sullo schermo, vedendolo correre goffamente, inseguito dalla nuvoletta di Fantozzi. In questo documentario è raccontato per la prima volta con grande autenticità, nelle vicissitudini e negli alti e bassi della vita, attraverso materiali inediti finora rimasti nei cassetti di casa.

