La D’Urso batte ancora La Vita in Diretta: Lorella Cuccarini commenta

Barbara D’Urso batte ancora La Vita in Diretta e Lorella Cuccarini commenta. La stagione televisiva è iniziata ormai da diverse settimane e lo scontro più atteso era senza dubbio quello fra il contenitore pomeridiano della Rai e Pomeriggio Cinque.

Una sfida che, almeno per ora, è stata vinta dalla D’Urso. Puntata dopo puntata infatti il distacco fra le due trasmissioni è aumentato sempre di più. Così tanto che Pomeriggio Cinque ha toccato punte di share del 19% con circa 1,9 milioni di telespettatori, mentre lo show di Rai Uno ha registrato circa il 13% di share. Ospiti di Tv Talk, Alberto Matano e Lorella Cuccarini hanno commentato gli ascolti e la vittoria della D’Urso.

Il giornalista ha svelato che preferisce mantenere il suo stile di conduzione “delicato”, anche a costo di perdere qualche punto di share: “Abbiamo un approccio delicato – ha detto Matano -. Siamo pronti anche a rinunciare a qualche punto di share perché a noi la Tv del dolore non piace”.

Della stessa idea Lorella Cuccarini che ha svelato di non essere “fredda” e “distaccata” come affermano molti: “Voi parlate di noi che raccontiamo in modo distaccato – ha raccontato -. Non sono d’accordo con il racconto distaccato. Io cerco di creare sempre grande empatia con l’ospite. Affronto sempre tutto con grande umiltà. Però La Vita in Diretta non vuole affondare il coltello nelle ferite, quando parliamo con i parenti delle vittime della cronaca nera noi usiamo molta delicatezza. Non scambiamo la delicatezza per freddezza”.

Prima dell’inizio della stagione televisiva, la Cuccarini era stata al centro di accese polemiche, prima per il flop di Grand Tour, poi i botta e risposta con Heather Parisi. Alla vigilia del debutto con La Vita in Diretta, Lorella aveva inviato un messaggio alla D’Urso.

“Vedo che già cominciano a partire i “titoloni” – aveva scritto sui social -: cara Barbara, sappi che mia figlia Chiara segue spesso i tuoi programmi e che il suo cuore è un po’ tuo! Sarà una sfida appassionante quella che ci aspetta da settembre! Buon lavoro”.

La D’Urso aveva risposto immediatamente: “Cara Lorella, nè “guerre” nè “scontri”: come hai detto anche tu faremo programmi diversi e quindi in bocca al lupo a entrambe!”.