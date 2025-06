Il Paradiso delle Signore torna a settembre, le anticipazioni delle nuove puntate

IPA Vanessa Gravina è l'amata Contessa de Il Paradiso delle Signore

Forte del successo degli ultimi anni, Il Paradiso delle Signore è stato confermato dalla Rai per la sua decima stagione. Le riprese delle nuove puntate si stanno svolgendo in questi giorni a Roma e la tv di Stato ha divulgato alcune anticipazioni di quello che vedremo a settembre, come sempre ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì. New entry importanti, come quella di Simone Montedoro, nuove coppie e tanti colpi di scena in arrivo.

Le anticipazioni sulle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore

La decima stagione de Il Paradiso delle Signore riprende qualche mese dopo i fatti dell’ultima puntata andata in onda su Rai1 lo scorso maggio. Siamo sempre a Milano, nel 1966. Il grande magazzino più famoso d’Italia riapre i battenti con l’ormai consolidata guida di Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, rientrata stabilmente nella direzione dopo aver preso le distanze dalla GMM in seguito ad un litigio con suo padre Umberto.

Si parte subito con la nuova collezione di Gianlorenzo Botteri, coadiuvato dalle acconciature di Delia, con cui ha passato un’estate d’amore. I due sono dunque una coppia a tutti gli effetti.

Dopo l’uscita di scena di Tancredi e della Furlan, la GMM è ora in mano a Odile, che conta sull’appoggio incondizionato di Umberto senza sapere che è suo padre. La ragazza si è lasciata con Guido e ha capito che prova qualcosa per Matteo, che nel frattempo ha iniziato una relazione con Marina Valli, la diva dei musicarelli.

Con Rosa che non è ancora tornata ed Elvira alle prese col suo bebè, le Veneri sono sotto organico e hanno bisogno di un nuovo elemento. Lo trovano per caso: è Caterina, la figlia del nuovo magazziniere Fulvio (interpretato dal già citato Montedoro), un imprenditore caduto in disgrazia che deve ripartire dal basso.

Enrico e Anita si sono trasferiti a villa Guarnieri e lui può finalmente tornare a fare il medico, nonostante la sua ferita al braccio continui a tormentarlo.

Di questo però non parla con nessuno, nemmeno dentro casa, dove Adelaide è tornata protagonista sulla scena dopo l’operazione al cuore, catalizzando le attenzioni di tutta Milano, dopo l’estate passata con Marcello e sbandierata per tutta la Costa Azzurra. E se questo non bastasse, nuovi personaggi e grandi colpi di scena sono in arrivo.

Rosa torna a Il Paradiso delle Signore (e non mancherà Tancredi)

Tempo fa Vanessa Gravina, l’interprete di Adelaide, ha fatto riferimento ad un matrimonio in arrivo per il suo personaggio. Forse con l’amato Marcello anche se non mancheranno gli imprevisti e le difficoltà. Certo è infatti il ritorno di Rosa, la Venere-giornalista che ha avuto un flirt con Barbieri.

L’attrice Nicoletta Di Bisceglie figura tra gli attori ufficiali della decima stagione del PDS così come Flavio Parenti, alias Tancredi, che sfoggerà nelle nuove puntate degli inediti baffi, come mostrato da alcuni video dal set diffusi sui social.

Non tornerà invece Alessandro Tersigni: il suo Vittorio Conti resterà a New York con l’amata Matilde. Del resto la storia della serie è andata perfettamente avanti anche senza il suo storico protagonista, complice un cast corale ed esperto e storie sempre nuove e intriganti.

Non è chiaro se nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore ci sarà un omaggio a Pietro Genuardi, l’amato Armando Ferraris, scomparso qualche mese fa. Sicuramente gli autori hanno valutato la giusta uscita di scena per il personaggio, che è stato un pilastro della serie per anni e anni.