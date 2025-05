Fonte: IPA Vanessa Gravina ha svelato la data d'inizio riprese de Il Paradiso delle Signore 10

A breve avranno inizio le riprese de Il Paradiso delle signore 10. Quella che è ormai una delle fiction bandiera della produzione italiana, sta per tornare. Non mancheranno dei cambiamenti, com’è normale che sia, alcuni dei quali mal digeriti dai fan.

Il Paradiso delle signore 10, quando torna (sul set)

Abbiamo la data ufficiale per l’inizio delle riprese de Il Paradiso delle signore 10. Ne ha parlato Vanessa Gravina a La Vita in Diretta, spiegando come il lavoro sul set avrà inizio il prossimo 26 maggio 2025.

La soap opera italiana, ambientata in una Milano d’altri tempi ma realizzata negli studi Videa di Roma. Perché il 26 maggio? Neanche a dirlo si tratta di una giornata speciale. Si è deciso infatti di ripartire nel giorno del compleanno di Pietro Genuardi. Avrebbe compiuto 63 anni. Facile pensare come sul set si terrà una sorta di cerimonia in sua memoria. Qualcosa di intimo e non condiviso sui social.

Vanessa Gravina, interprete della contessa di Sant’Erasmo, ha inoltre svelato come potrebbe esserci anche un matrimonio in vista per Adelaide. Un’ondata di informazioni che fa bene al cuore dei fan, che hanno dovuto accettare la chiusura della nona stagione lo scorso 5 maggio. Un addio, anzi un arrivederci, che ha fatto registrare uno dei migliori ascolti dell’anno: 22,2% di share, ovvero 1 milione e 936mila spettatori.

Il Paradiso delle signore 10, il cast

Va da sé che non tutti torneranno nel cast de Il Paradiso delle Signore 10. È normale che nelle soap opera ci sia un generale ricambio, al di là di alcuni protagonisti (quasi) insostituibili. Ecco chi ci sarà e chi mancherà all’appello:

Vanessa Gravina – Nessun dubbio in merito alla conferma di Adelaide Di Sant’Erasmo, come ha spiegato la stessa attrice. La madre di Odile si preparerà inoltre alle nozze;

Pietro Masotti – Marcello Barbieri confermato a sua volta ed è il principale indiziato per il matrimonio di Adelaide;

Flavio Parenti – Anche Tancredi Di Sant’Erasmo sarà del cast, dopo aver evitato guai con la giustizia per lo spionaggio perpetrato;

Massimo Cagnina e Neva Leoni – Confermati i coniugi Ciro e Concetta Puglisi;

Silvia Bruno – Confermata Agata Puglisi, figlia di Ciro e Concetta;

Roberto Farnesi – Non rinuncia alla soap uno dei personaggi storici, ovvero Umberto Guarnieri, ormai ripudiato da tutti e sul baratro del tracollo economico.

Questi sono i ritorni confermati più rilevanti, ma non gli unici. Sguardo poi a quelli che sono i potenziali addii. Per il momento mancano gli annunci ufficiali ma sembra i fan debbano dire addio a Salvo ed Elvira. I due personaggi, interpretati da Emanuel Caserio e Clara Danese, sono divenuti genitori per la prima volta nel finale della nona stagione. Potrebbero decidere di lasciare Milano e, dunque, non fa parte di questa nuova trama. Non si esclude una scelta di sceneggiatura differente e, al tempo stesso, un potenziale ritorno futuro.