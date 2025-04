Il Paradiso delle Signore, tre attori morti in un mese

Fonte: IPA Cast del Paradiso delle Signore

In meno di un mese, la popolare fiction Rai Il Paradiso delle Signore è stata colpita da tre gravi lutti. Il pubblico e il cast piangono la scomparsa di Valentina Tomada, Andrea Savorelli e Pietro Genuardi, venuti a mancare tutti nel giro di poche settimane.

La “maledizione” del Paradiso delle Signore

Tre morti in un mese. E tutte dallo stesso set. Il Paradiso delle Signore, storica soap di Rai1, si è trasformato in un bollettino. Prima Pietro Genuardi il 14 marzo, poi Andrea Savorelli (la notizia è uscita l’8 aprile, ma il decesso è avvenuto settimane prima) e infine Valentina Tomada il 9 aprile. Un caso? I fan non ci credono più.

Su X è esploso il tam tam: “Sembra un copione degno di un film horror, ma sta accadendo davvero”, scrive qualcuno. Un altro azzarda: “Siamo dalle parti di Glee e Poltergeist”. Altri nominano il cast di Harry Potter. E in effetti, le coincidenze fanno venire i brividi. Tre attori, tre ruoli diversi, tre addii nel giro di trenta giorni. Qualcuno parla apertamente di maledizione, qualcun altro di statistica impazzita. Fatto sta che la sensazione è la stessa per tutti: inquietudine, mista a malinconia.

Il pubblico è stravolto. Il Paradiso delle Signore è una presenza fissa nei pomeriggi italiani, una compagnia quotidiana, e ora quella stessa compagnia sembra avvolta da una nube scura.

C’è chi chiede alla Rai un episodio speciale per ricordarli, chi propone di omaggiarli con un fermo immagine, chi semplicemente non riesce più a guardare una puntata senza pensare a loro.

Il cordoglio del cast e del pubblico

Queste tre perdite ravvicinate hanno gettato un’ombra di tristezza sul set de Il Paradiso delle Signore e nel cuore degli appassionati. Il cast, la troupe e i fan si sono stretti nel cordoglio, condividendo messaggi di affetto e ricordi sui social network. Oltre al commovente messaggio di Emanuela Grimalda per Valentina Tomada, ha colpito tutti il dolce tributo della sorella di Savorelli: Alessandra ha infatti accompagnato alcune foto di Andrea con un pensiero toccante, scrivendo “Un mese senza te… Ti amo, ovunque tu sia, buon viaggio vita e luce mia”. Parole semplici ma cariche di amore, che confermano quanto fosse forte il legame con il giovane attore.

Anche il pubblico ha voluto rendere omaggio a Valentina Tomada, Andrea Savorelli e Pietro Genuardi, ricordandoli per la loro professionalità e il contributo dato alla serie. Sui canali ufficiali della fiction e nelle community dei telespettatori, in molti hanno espresso gratitudine per le emozioni regalate dagli attori sullo schermo e profondo cordoglio per la loro scomparsa. Sui social, soprattutto su X, si sono moltiplicati i messaggi che parlano di “triste coincidenza” o addirittura di “maledizione”. Una reazione amplificata dalla rapidità con cui si sono susseguiti gli eventi.

Alessandro Tersigni, volto di Vittorio Conti, ha affidato il suo dolore a Instagram: “Non ci sono parole per descrivere questo dolore. Pietro, Andrea, Valentina: eravate parte della nostra famiglia”.

Anche Gaia Bavaro, che nella fiction interpreta Gemma Zanatta, ha scritto: “Un mese che sembra un incubo. Vi porteremo sempre nel cuore”. La produzione stessa ha diffuso una nota ufficiale in cui si legge: “Siamo sconvolti da queste perdite. Il Paradiso delle Signore è più di una serie, è una comunità, e oggi piangiamo tre amici insostituibili”.