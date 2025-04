Fonte: IPA Valentina Tomada

Una triste notizia ha raggiunto tutti coloro che sono appassionati della soap Il Paradiso delle signore nella serata del 9 aprile 2025. È morta, infatti, Valentina Tomada che nel telefilm interpretava Palma Rizzo. L’attrice si è spenta dopo una lunga malattia, come rivelato da una collega di set sui social.

Valentina Tomada si è dovuta arrendere a una brutta malattia il 9 aprile 2025, come rivelato dalla collega Emanuela Grimalda con un post social e una foto dell’amica: “Non è possibile Valentina! Tutto quello che avremmo potuto e non sarà…”.

L’ex protagonista de Il Paradiso delle signore aveva 55 anni e da tempo lottava contro un brutto male, che non aveva scalfito, però, il suo carattere e la sua tempra da combattente. Lei stessa, solo due settimane fa, aveva aggiornato i suoi tanti ammiratori sul suo stato di salute con un video condiviso sul suo account Instagram ufficiale: “Ladies and gentleman sono tornata, un po’ sconquassata, preoccupata ma sempre io”. Nel filmato digitale l’attrice si mostrava allo specchio e raccontava il suo momento complicato, la sua paura ma anche la sua voglia di combattere.

Anche nella didascalia del suo ultimo post, Valentina Tomada dimostrava tutta la sua forza, malgrado tutto ciò che stava accadendo: “Ah, e non mi fate sentire la leonessa combattente e combattiva perché mi incazzo proprio”.

Oltre al ruolo di Palma Rizzo ne Il Paradiso delle signore, l’attrice aveva recitato anche in altre produzioni televisive di successo come Incantesimo, Centrovetrine, Don Matteo, Provaci ancora prof e Un passo dal cielo. Nel 2023 Valentina Tomada aveva partecipato anche a una produzione cinematografica per bambini, firmata dai Me contro te.

Valentina Tomada ha combattuto fino all’ultimo respiro contro la malattia che l’aveva colpita, mostrando carattere e forza, così come Palma Rizzo, il personaggio che lei interpretava ne Il Paradiso delle Signore. Durante una delle sue esperienze professionali, l’attrice ha conosciuto Emanuela Grimalda, che ha annunciato la sua scomparsa sui social, svelando poi in una story il suo sconcerto per come, lei stessa, aveva appreso la triste notizia: “Questa cosa di apprendere la scomparsa di colleghi, persone che conosci e che magari non sono propriamente amici ma dai social, da un post su Instagram, è una cosa che mi sconvolge”.

