Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 20 maggio 2026: le condizioni di Rosa si aggravano

Ufficio stampa Rai Rosa a "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano – dove davvero ci fu un negozio chiamato “Paradiso delle signore” -, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 172. Ecco le anticipazioni di mercoledì 20 maggio 2026.

Nella puntata precedente di martedì 19 maggio

Martedì 19 maggio abbiamo lasciato i protagonisti de Il paradiso delle signore così. Mirella continua ad avere dubbi sull’affidabilità di Luigi e si sfoga con Mimmo. Si scopre che Cesare è ricattato da Renato Mancino al quale dovrà cedere alcune proprietà se non salderà i suoi debiti di gioco. Al Paradiso sono tutti sollevati per il ritorno di Rosa e Marcello si presenta a Villa Guarnieri per ringraziare di persona Adelaide.

Anticipazioni della puntata del 20 maggio 2026

Irene e Johnny cercano di convincere Cesare a sedersi di nuovo al tavolo con Mancino per smascherarlo. Mirella è preoccupata per l’atteggiamento ambiguo di Luigi, mentre Mimmo cerca di proteggerla e di capire le vere intenzioni dell’uomo. Intanto le condizioni di Rosa si aggravano: Enrico, per salvare la gamba ferita dall’infezione, mette la Camilli davanti a una scelta drastica. Solo la magia del Giro d’Italia porta un po’ di leggerezza tra le Veneri.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni della settimana dal 18 al 22 maggio.