Domenica In, dopo Nek potrebbe saltare anche Gabriele Corsi: l’indiscrezione

Gabriele Corsi forse non sarà a Domenica In con Mara Venier: dopo l’addio di Nek, il cast del programma sembra ancora tutto da definire

IPA Gabriele Corsi potrebbe non andare a Domenica In

Sembrava tutto pronto per il ritorno di Domenica In, ma il cast della nuova edizione continua a perdere pezzi. Prima Nek, sparito dai palinsesti come un miraggio estivo. Ora è il turno di Gabriele Corsi, il cui ruolo accanto a Mara Venier appare più incerto che mai. L’indiscrezione è stata lanciata da Giuseppe Candela: secondo il giornalista, c’è chi in Rai scommette che Corsi non arriverà nemmeno alla prima puntata. E nel mondo dello spettacolo, quando si comincia a scommettere, di solito qualcosa bolle davvero in pentola.

L’idea iniziale di affiancare a Mara due volti “pop” come Nek e Corsi sembrava una trovata moderna per dare freschezza allo storico contenitore. Ma la realtà, a quanto pare, è ben più complicata. Dopo le tante voci su Nek mai confermate ufficialmente, ora anche il secondo “compagno di viaggio” pare sfumare. E mentre i social si dividono tra chi invoca cambi di rotta e chi sogna il ritorno della formula classica, resta una domanda: questa Domenica In si farà davvero così come l’avevano pensata?

Il tweet di Giuseppe Candela che agita Viale Mazzini

Il post di Giuseppe Candela su X (ex Twitter) è stato come un sasso nello stagno: “In molti si chiedono quante puntate avrebbe fatto Corsi. C’è chi scommette che non arrivi nemmeno alla prima”. Una frase un pochino sibillina, perfetta per accendere discussioni e retroscena nei corridoi di Viale Mazzini.

Perché Gabriele Corsi potrebbe saltare Domenica In

A peggiorare la situazione, le voci che vorrebbero Gabriele Corsi pronto a fare un passo indietro per sua stessa volontà. Il blogger Davide Maggio ha rincarato la dose, dicendo che un eventuale forfait sarebbe una decisione personale del conduttore.

Ma Candela non ci sta e rilancia: “È stato sbagliato tutto fin dall’inizio”. Parla di un progetto raffazzonato di co-conduttori trattati come figuranti, e accusa la Rai di non aver dato la giusta considerazione a Mara Venier. Insomma, un mezzo disastro organizzativo.

Mara Venier resta sola? I piani (confusi) della Rai

In tutto questo, una certezza: zia Mara c’è e ci sarà, pronta a soffiare su cinquanta candeline di Domenica In. La storica conduttrice, amatissima dal pubblico, pare intenzionata a non farsi scalfire dalle scelte ballerine dell’azienda.

Ma cosa farà la Rai se anche Corsi dovesse sfilarsi? Al momento, non si conoscono né sostituti né piani B. L’ipotesi che Mara Venier possa condurre da sola non è da escludere, e anzi per molti sarebbe la soluzione più naturale. Del resto, se c’è una che può reggere da sola tre ore di diretta domenicale, è proprio lei.