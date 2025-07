Getty Images Silvia Toffanin

Nel corso della serata con la stampa avvenuta l’8 luglio sono stati presentati i palinsesti Mediaset 2025/2026: tante le novità, per quella che non è una vera e propria rivoluzione, bensì un’evoluzione o, meglio, sperimentazione, sebbene i ritorni al passato siano tanti (con programmi comunque cult). Un nome si fa strada nel prime time, dopo l’ottima prova dello scorso anno: quello di Silvia Toffanin. Ma procediamo per punti.

Palinsesti Mediaset 2025-2026, Silvia Toffanin in prime time

Non c’erano dubbi: This is Me (lo Speciale Amici-Verissimo) è stato un ottimo prodotto e Silvia Toffanin ha superato la prova della prima serata. Un debutto partito nel suo stile, nessun eccesso: qualcuno forse avrebbe voluto vederla osare di più, ma alla fine è questo il punto. La Toffanin ha costruito la sua carriera con una cifra stilistica ben riconoscibile. Sobrietà, ascolto e presenza discreta.

Non sorprende, quindi, la richiesta di Pier Silvio Berlusconi: così la conduttrice torna in prima serata con This is Me e Verissimo Speciale Prime Time. “C’è un’altra novità di Canale 5, una novità che mi tocca un pochino anche a livello personale, quindi come vedete rischio un leggero imbarazzo. Ci saranno 3-4 serate di Verissimo Speciale Prime Time. Silvia, ho dovuto insistere, ad oggi dovrebbe fare queste serate”. E ha anticipato i temi che potrebbero affrontare le puntate: “La novità è che ci sarà un aggancio molto più forte all’attualità, quindi: cronaca, perché no spettacolo, ma anche sport, più legati all’attualità alle notizie, anche storie da raccontare, ma calde”.

L’omaggio a Maurizio Costanzo

Verissimo si rinnova in un certo senso. Del resto, scommettere su quello che è uno dei programmi più forti della Rete è doveroso, soprattutto quando si è in cerca di una naturale evoluzione. E a tal proposito è previsto un momento davvero emozionante per tutti coloro a cui manca il padre dei talk show in Italia: la formula dell’intervista di Maurizio Costanzo.

Ad averlo anticipato è stato lo stesso Pier Silvio in conferenza: “La cosa bella è che abbiamo parlato con Maria, siamo d’accordo, è un’idea che è venuta a Maria e Silvia insieme, e che in queste prime serate ci sarà un tributo, quello che io dico come un tributo bellissimo, a Maurizio Costanzo, perché verrà usata la formula dell’intervista di Maurizio Costanzo, che è appunto far parlare e far raccontare di tutto ciò che riguarda i più grandi personaggi del momento”.

Il messaggio che emerge dalla presentazione dei palinsesti è uno: Mediaset non è al centro di una rivoluzione, ma si sta affinando, si sta evolvendo. Cerca nuove strade senza snaturare l’identità della Rete e scommette, sempre di più, sulla forza del racconto. E non solo legato al mondo dello spettacolo, ma persino della politica, perché Berlusconi è riuscito a “convincere” la Toffanin ad aprirsi alla possibilità. “Non si occuperà di politica ma con la formula dell’intervista nella scatola, con le domande sostituite dalle immagini, vorrei che Silvia provasse ad avere come ospiti i primi leader italiani e anche europei, come ad esempio la nostra premier Giorgia Meloni”.