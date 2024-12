Fonte: IPA Silvia Toffanin

Quello di This Is Me è stato un clamoroso successo. Silvia Toffanin ha dato prova d’essere una conduttrice a tutti tondo, mettendo piede fuori dallo studio di Verissimo e proponendo al pubblico uno show coinvolgente.

Dietro c’è la mano sapiente di Maria De Filippi, certo, ma la rete è consapevole d’avere in lei un volto amatissimo, del quale il pubblico non è di certo sazio. Dal doppio appuntamento nel fine settimana al programma che ripercorre il passato di Amici. Un successo tira l’altro e Pier Silvio Berlusconi non sembra averne abbastanza.

This Is Me, seconda stagione

Pier Silvio Berlusconi ha incontrato la stampa nella serata di mercoledì 11 dicembre, parlando di vari programmi, di ascolti, di soddisfazioni e delusioni. Tra i temi affrontati, spazio anche per This Is Me, che è nato nel corso di una telefonata con Maria De Filippi.

Lui è stato ospite dell’ultima puntata e ha speso parole splendide per la signora di Mediaset. Al tempo stesso, però, è anche certo della bontà del lavoro svolto dalla sua compagna, Silvia Toffanin. Un test non facile, che ha superato a pieni voti. Il successo del programma ha stupito un po’ tutti e c’è voglia di un bis, considerando anche quanto poco sia durato.

“Dissi a Maria De Filippi che dovevamo fare qualcosa per celebrare Amici, che è un fenomeno che va al di là del successo televisivo. È un pezzo della storia della musica contemporanea. Abbiamo poi girato la proposta a Silvia, che è rimasta spiazzata”.

Ritiene che il successo sia connesso di certo all’amore del pubblico per Amici. Al tempo stesso, però, da casa è stata apprezzata l’onestà del progetto, “pulito e dritto”. Nessun eccesso, nessuna puntata extra per ottenere ascolti a più non posso: “La curva degli ascolti era impressionante e la composizione di ascolto pazzesca. Ha preso tutte le fasce d’età”.

Impossibile, dunque, non pensare anche a una seconda stagione. A domanda diretta, Berlusconi si è così espresso: “Non ne abbiamo ancora parlato con Maria e Silvia. Io spero proprio di sì”.

Possibili partecipanti

This Is Me offre la possibilità di ritrovare alcuni volti storici di Amici, raccontandone il percorso. Un programma amarcord per veri fan, dunque. Guardando al passato, soprattutto remoto, sono decisamente tanti i volti che da casa vorrebbero ritrovare.

Basti pensare a Dennis Fantina, primo vincitore assoluto, al tempo in cui il talent era ancora noto come Saranno Famosi. Un’epoca in cui c’era spazio anche per altre specialità, come la recitazione. Tanto è cambiato da allora e lui potrebbe tornare volentieri. Negli ultimi anni ha inoltre smentito d’aver mai accusato Maria De Filippi d’essere responsabile del fatto che la sua carriera non abbia preso la piega sperata.

Altri nomi papabili sono quelli di Giulia Ottonello, vincitrice della seconda edizione, così come Antonio Spadaccino, trionfatore della quarta. Lei ha proseguito la sua carriera tra musica e teatro, mentre lui continua a proporre singoli e album con la sua voce potente. Negli ultimi anni abbiamo anche avuto modo di rivederlo in alcuni programmi.

Sarebbe interessante, di certo, ritrovare anche Stefano De Martino. Difficile pensare che la Rai non approvi un salto in casa della concorrenza per ritrovare vecchi amici, ai quali deve tantissimo. Impossibile invece rivedere Valerio Scanu. Amici gli ha aperto le porte del Festival di Sanremo, che ha poi vinto. Negli anni però la distanza con Maria De Filippi è aumentata notevolmente. I due sono finiti anche in tribunale. Un post social gli fece ricevere una querela e da allora è calato definitivamente il silenzio tra i due.