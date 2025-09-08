Silvia Toffanin torna con This Is Me, quando va in onda, i temi e gli ospiti delle tre puntate

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Silvia Toffanin

C’è aria di novità in casa Mediaset: Silvia Toffanin è pronta a tornare con This Is Me, lo show in prima serata nato lo scorso anno per celebrare gli ex concorrenti di Amici diventati grandi nei campi della musica e del ballo. Quest’anno il programma però presenterà alcuni cambiamenti rispetto alla scorsa edizione: tre appuntamenti con ospiti speciali che racconteranno il mondo dello spettacolo attraverso gli occhi di alcuni dei personaggi più amati dal pubblico.

This Is Me, le nuove puntate: quando andrà in onda

Silvia Toffanin è pronta a confrontarsi con nuove sfide. Mentre il 13 e il 14 settembre ripartiranno i weekend in compagnia di Verissimo, la conduttrice non ha intenzione di fermarsi. Tornerà infatti in onda con This Is Me, il programma in prima serata nato con l’intenzione di celebrare il successo di alcuni degli ex concorrenti di Amici, che ha avuto un successo strabiliante.

“Dissi a Maria De Filippi che dovevamo fare qualcosa per celebrare Amici, che è un fenomeno che va al di là del successo televisivo. È un pezzo della storia della musica contemporanea. Abbiamo poi girato la proposta a Silvia, che è rimasta spiazzata”, aveva rivelato Pier Silvio Berlusconi. Tre serate che hanno ripercorso le tappe salienti di artisti come Emma Marrone, Giuseppe Giofrè, Elena D’Amario, Irama e Stash, tutti cresciuti nella scuola più famosa della tv italiana.

L’ad di Mediaset si era detto fiducioso per la realizzazione di una seconda edizione, e così è stato: il programma, stando a quanto rivelato da Davide Maggio, tornerà con tre nuovi appuntamenti e con tante sorprese per il pubblico. Lo show non sarà concentrato, come lo scorso anno, sui personaggi di Amici, ma vedrà tra i suoi ospiti alcuni dei personaggi più amati del mondo dello spettacolo.

Non si conosce ancora la data di messa in onda dello show, ma pare che le registrazioni si terranno entro ottobre a Roma.

Gli ospiti e i temi di This Is Me

Stando a quanto riportato sul portale di Davide Maggio, sebbene la nuova edizione non parlerà direttamente dei concorrenti di Amici, rimarrà comunque legata al programma: una delle puntata infatti festeggerà Lorella Cuccarini, con una serata dedicata ai suoi 40 anni di carriera. La showgirl è nella scuola di Maria De Filippi dal 2021, entrata prima come insegnante di ballo e diventata ormai un punto di riferimento tra i prof di canto.

Come si legge sul sito: “La seconda puntata vedrà al centro del racconto e della scena le eccellenze della musica“. Tra i protagonisti di uno dei prossimi appuntamenti di This Is Me ci sarà anche Ornella Vanoni, tra le artiste più amate per la sua verve e autoironia dal pubblico. Pare invece che la terza puntata di This is Me si aprirà al mondo dello sport. A rappresentarlo, tra gli altri, ci sarà il grande Alessandro Del Piero.

Le nuove sfide di Silvia Toffanin

Questo sarà un anno importante per Silvia Toffanin, che grazie al suo talento e alla sua professionalità si sta imponendo sempre più come uno dei volti di punta di Mediaset. Oltre Verissimo e This Is Me, la conduttrice andrà in onda con un nuovo show, Verissimo Speciale Prime Time. Una novità per il palinsesto di Canale5, che vedrà Toffanin impegnata con quattro appuntamenti all’insegna dell’attualità, della cronaca, ma anche dello spettacolo.