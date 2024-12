This is Me, Piersilvio Berlusconi a sorpresa nell’ultima puntata

Nell'ultima puntata di "This is Me", in onda mercoledì 4 dicembre, Silvia Toffanin accoglierà in studio anche Piersilvio Berlusconi

Colpo di scena nella serata finale di This is Me: mercoledì 4 dicembre, durante l’ultimo appuntamento dello show evento di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin, arriverà in studio Pier Silvio Berlusconi, compagno della conduttrice. Un ingresso a sorpresa per ringraziare pubblicamente gli spettatori per gli incredibili ascolti raggiunti.

Piersilvio Berlusconi ospite a sorpresa di This is Me

Finale in grande stile per This is Me. La terza e ultima puntata dello show condotto da Silvia Toffanin vedrà infatti in studio un ospite d’onore: Piersilvio Berlusconi, che sarà presente per un saluto alla conduttrice e compagna. Nel gran finale dello show di Canale 5, l’amministratore delegato di Mediaset farà il suo ingresso per ringraziare i telespettatori per i record raggiunti: la seconda puntata di This is Me è stata vista da 2.928.000 spettatori con il 21.14% di share.

Oltre a Berlusconi, ci sarà chiaramente spazio anche per altri ospiti: tra gli ex allievi del talent Amici che racconteranno le proprie avventure e la propria carriera, ci saranno Elodie, artista multiplatino in vetta a tutte le classifiche di streaming; la ballerina Giulia Pauselli, ex professionista del programma; Enrico Nigiotti, cantautore di successo; e Alberto Urso, vincitore del talent nel 2018. Ma ci saranno anche alcuni celebri ex insegnati di Amici, come Kledi Kadiu, Garrison Rochelle e il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio.

This is Me, lo show dei record di Canale 5

Programma evento dell’autunno televisivo, This is Me è un racconto in tre puntate per celebrare i protagonisti del talent show Amici, condotto e ideato da Maria De Filippi. In un bellissimo e spazioso studio, Silvia Toffanin ha accolto e si è confrontata con tanti protagonisti della musica e della danza, per rivivere insieme le tappe della loro carriera iniziata tra i banchi della scuola più famosa della tv. Per ciascuno di loro, grandi emozioni, ricordi, confessioni inedite e uno sguardo sempre rivolto al futuro, a cosa ancora li attende. Ai momenti più intimi raccontati da immagini e parole durante l’intervista, si alternano infine grandi performance di ballo e di canto.

Nella prima puntata di This is Me in onda il 20 novembre sono stati protagonisti Emma, vincitrice di Amici nel 2010 e del Festival di Sanremo; Giuseppe Giofrè, da tanti anni ballerino di fama internazionale; il talento visionario del cantautore multiplatino Irama; la ballerina professionista Elena D’Amario, già stella della Parsons Dance; l’ironia di Diana Del Bufalo talentuosa attrice di cinema, fiction e teatro; e Stash, frontman della band di successo The Kolors.

Nella seconda puntata dello scorso 27 novembre, invece, Silvia Toffanin ha raccolto le confidenze di Annalisa, regina delle hit parade con i tormentoni Bellissima e Mon amour; l’eleganza di Anbeta, prima concorrente e poi professionista di Amici; Vincenzo Di Primo, danzatore di fama interzionale; Alessandra Amoroso, cantante multiplatino e seconda artista donna ad esibirsi a San Siro; Vincenzo Durevole, latinista e trionfatore nella categoria ballo nel 2014; Gaia, tra le protagoniste annunciate del prossimo Festival di Sanremo; e Giordana Angi, cantante ed autrice di successo che ha firmato brani anche per Tiziano Ferro e Nina Zilli.