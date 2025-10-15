This is Me, anticipazioni del 15 ottobre: Silvia Toffanin torna in prima serata con tanti ospiti

IPA Silvia Toffanin

Silvia Toffanin è pronta a tornare in prima serata con il primo appuntamento di This is Me: è la seconda edizione dello speciale, che già aveva ottenuto un successo clamoroso di ascolti con la prima edizione (dedicata interamente ai talenti di Amici di Maria De Filippi). Il 15 ottobre torna in onda con una puntata di ampio respiro, con tantissime stelle del mondo della musica, da Laura Pausini a Gigi D’Alessio. Ecco le anticipazioni.

This is Me, le anticipazioni del 15 ottobre: gli ospiti di Silvia Toffanin

This is Me va in onda in prima serata su Canale5: la nuova edizione è condotta da Silvia Toffanin e prodotta da Fascino Pgt di Maria De Filippi. Si preannuncia un’edizione scoppiettante, con diversi colpi di scena, anche se il tema centrale non è più quello di Amici. “Quest’anno invece celebreremo e racconteremo alcuni grandi protagonisti dello spettacolo, della musica e dello sport”, ha svelato Silvia Toffanin a Sorrisi.

La prima puntata vede al centro già ospiti di un certo calibro: “Posso dirvi che avremo: Laura Pausini, Zlatan Ibrahimovic e Christian De Sica”. Dietro la seconda edizione, così come è stato per la prima, c’è lo zampino di Maria De Filippi: da tempo si sussurra che la Toffanin sia la sua erede televisiva. “Stimo tantissimo Maria dal punto di vista professionale e ancora di più da quello umano. Con lei c’è un rapporto speciale. È una guida, un riferimento, la sento vicina come una sorella”.

L’appuntamento di stasera è già molto ricco, considerando che sono diversi gli ospiti che si susseguono sul divanetto della conduttrice: Laura Pausini, Zlatan Ibrahimović e Gigi D’Alessio, Flavia Pennetta, Christian De Sica, Alberto Tomba e Deborah Compagnoni, Eleonora Abbagnato. Ma c’è anche Vincenzo De Lucia, il comico che mostra per la prima volta in assoluto in tv l’imitazione della Toffanin.

Dove vedere This is Me e a che ora va in onda

Il primo appuntamento di This is Me va in onda oggi mercoledì 15 ottobre a partire dalle ore 21,30 su Canale5, dopo il game show che ormai sta macinando numeri su numeri, ovvero La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti. Come sempre è visibile in streaming e on demand, quindi la puntata si può recuperare dopo la fine del programma.

La scelta di invitare Vincenzo De Lucia è sicuramente vincente: la conduttrice, con la seconda edizione di This is Me, conferma ancora una volta la sua cifra stilistica, ovvero elegante, garbata, mai sopra le righe. Eppure, in questo nuovo appuntamento, mostra anche un lato più ironico e leggero, così da accogliere l’imitazione di Vincenzo De Lucia con il sorriso di chi sa stare al gioco.

Una scelta intelligente, che racconta la consapevolezza e la maturità professionale. Il ritorno in prima serata segna anche un tassello importante nella nuova identità della tv di Canale5, sempre più orientata ai contenuti e alle novità. E This is Me, nonostante sia relativamente un programma nuovo, ha già conquistato i suoi affezionati spettatori: l’appuntamento è alle 21,30 su Canale5 e non vediamo l’ora di scoprire le novità.